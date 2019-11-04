Навіть якщо Трамп і вимагав послуги від України, це не було ефективно, - конгресмен-республіканець

Конгресмен Том Коул заявив, що він не вважає, що Трамп вимагав "послугу за послугу" від української влади, але якщо і так – це не було ефективним.

В ефірі програми Meet the Press конгресмен-республіканець від штату Оклахома заявив, що він не вважає, що президент США Дональд Трамп затримував військову допомогу США Україні, вимагаючи проведення розслідувань діяльності свого політичного опонента Джо Байдена, пише The Washington Examiner.

"Я так на це дивлюсь: Допомога йде, розслідування не відбулись, - наголосив Коул. – Тому навіть якщо вимога послуги за послугу і була, вона, однозначно, не була дуже ефективною".

Він також наголосив, що телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, хоч і викликає занепокоєння, не є підставою для імпічменту.

Трампа не буде усунуто з посади через імпічмент, переконаний Коул.

"Ми знаємо кінець цієї історії. Дуже мала ймовірність того, що президента усунуть з посади, - заявив він під час інтерв'ю, пише видання. – Це політичне рішення все затримати, розділити країну з відомим результатом … і ми це робимо фактично за рік до виборів".

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