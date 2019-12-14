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США

Сенатор-друг Маккейна пообіцяв, що імпічмент Трампа "швидко помре" у Сенаті США

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Це потрапить до Сенату, і швидко помре, і я зроблю все для того, щоб це швидко померло
Ліндсі Грем

Голова Юридичного комітету Сенату США, республіканець Ліндсі Грем заявив в інтерв'ю каналу CNN, що імпічмент "швидко помре" у Сенаті США.

"Це потрапить до Сенату, і швидко помре, і я зроблю все для того, щоб це швидко померло", - заявив Грем.

Сенатор-республіканець Грем був близьким товарищем сенатора Джона Маккейна. При цьому законодавці не погоджувались у питанні ставлення до президента США Дональда Трампа. Маккейн був його жорстким опонентом, натомість Грема називають одним із найближчих союзників президента США.

У коментарі CNN Грем також назвав процес імпічменту "заполітизованою нісенітницею".

"Я намагаюсь дати чіткий сигнал, що я вже визначився. Не буду удавати із себе безстороннього. Я вважаю, що те, що на нас чекає і відбувається сьогодні, це заполітизована нісенітниця", - заявив Грем.

Варто відзначити, що численні законодавці-демократи заявляли, що метою імпічменту Трампа, який ініціювала Демократична партія, є завадити його перемозі на виборах президента США у 2020-му році.

Як відомо Палата представників Конгресу США, де більшість має Демократична партія, незабаром голосуватиме щодо оголошення імпічменту Трампу. Раніше голосування за офіційний початок процедури імпічменту Трампа у Палаті представників вказало на чітке розділення за партійною ознакою. Всі республіканці та один законодавець-демократ тоді проголосували проти.

У разі оголошення імпічменту у Палаті представників, на США може чекати офіційний судовий процес у Сенаті США

У Республіканській партії очікують, що і голосування за власне імпічмент бути підтримане лише Демократами у Палаті представників, а окремі демократи можуть проголосувати проти.

У разі оголошення імпічменту у Палаті представників, на США може чекати офіційний судовий процес у Сенаті США. Нещодавно голова Республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що допускає, що президента США Дональда Трампа може бути повністю виправдано за результатами такого судового процесу. Раніше називалась можливість дуже короткого процесу у Сенаті із швидким відхиленням подання із Палати представників.

Дивіться також: Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну?

Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну? Відео
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Чи прокладе економіка шлях Дональду Трампу до другого президентського терміну? Відео

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