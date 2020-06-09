Республіканці запропонують нові санкції проти Росії, Китаю та Ірану

Республіканці у Палаті представників Конгресу США планують у вівторок подати пропозиції про запровадження нових санкцій відносно Росії, Китаю та Ірану.
Про це повідомив конгресмен Грег Стойбі (Greg Steube) в ефірі телеканалу Fox Business.
«Так, передбачається, що їх представлять завтра», - зазначив Стойбі.
Він уточнив, що пропозиції стосуються «нових санкцій» і «підходів у сфері зовнішньої політики до Росії, Китаю та Ірану».
«Термін дії збройового ембарго відносно Ірану закінчується в жовтні. Ми, зрозуміло, не вважаємо, що Китай і Росія повинні постачати озброєння іранській владі», - пояснив він.
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