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Республіканці запропонують нові санкції проти Росії, Китаю та Ірану

Передбачається, що їх представлять у вівторок

Республіканці у Палаті представників Конгресу США планують у вівторок подати пропозиції про запровадження нових санкцій відносно Росії, Китаю та Ірану.

Про це повідомив конгресмен Грег Стойбі (Greg Steube) в ефірі телеканалу Fox Business.

«Так, передбачається, що їх представлять завтра», - зазначив Стойбі.

Він уточнив, що пропозиції стосуються «нових санкцій» і «підходів у сфері зовнішньої політики до Росії, Китаю та Ірану».

«Термін дії збройового ембарго відносно Ірану закінчується в жовтні. Ми, зрозуміло, не вважаємо, що Китай і Росія повинні постачати озброєння іранській владі», - пояснив він.

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