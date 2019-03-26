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Facebook видалив сотні сторінок, пов'язаних із Росією, через спам та "неавтентичну поведінку"

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Керівництво компанії Facebook у вівторок повідомило про видалення значної кількості облікових записів, які належать користувачам з Ірану, Росії, Македонії і Косово. При цьому компанія вказала на «скоординовану неавтентичну поведінку».

Загалом 2632 сторінки, групи і облікові записи, пов'язані зі згаданими країнами, були видалені з Facebook та Instagram, повідомляє соцмережа.

513 з цих обілкових записів були пов'язані з Іраном і 1907 - з Росією.

Облікові записи, пов'язані з Росією, видалили головним чином за спам, однак у невеликій їхній кількості виявлено причетність до скоординованої неавтентичної поведінки, відзначається у заяві Facebook.

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