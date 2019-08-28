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США

"Наступ" Росії та Китаю в Арктиці стане темою під час візиту віце-президента США до Ісландії

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Майк Пенс також відвідає Велику Британію та Ірландію

Віце-президент США Майк Пенс наступного тижня відвідає Ісландію, де підніматиметься питання, зокрема, поведінки Росії і Китаю в Арктичному регіоні.

У вівторок Пенс відправиться у турне, у ході якого відвідає Ісландію, Велику Британію і Ірландію.У Лондоні він проведе переговори з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і, серед іншого, обговорить з ним майбутній вихід Великобританії з Євросоюзу.

У ході візиту до Ірландії Пенс зустрінеться з прем'єр-міністром Лео Варадкаром в Дубліні, а пізніше відправиться до міста Шеннон на захід, покликаний підкреслити ірландське коріння віце-президента США.

На тлі посилення розбіжностей у полярному регіоні з приводу танення льодовиків і доступу до природних ресурсів Сполучені Штати висловлюють занепокоєння з приводу агресивної, на їх погляд, поведінки Росії в Арктиці, а також наголошують на необхідності уважно стежити за діями Китаю у регіоні.

Як розповів журналістам анонімний представник влади, ця тема буде обговорюватися в ході поїздки в Ісландію.

«Частина розмов будуть присвячені проблемі національної безпеки», - зазначив він.

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В яких умовах чекають на вирішення своєї долі мігранти у мексиканському містечку Нуево-Ларедо. Відео

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