В Україні відзначили початок Революції гідності, в США вшанували волонтерів

В Україні 21 листопада відзначили початок Революції гідності. А у січні-лютому 2014-го року, особливо після анексії Криму та початку війни на сході України, волонтерська допомога Україні з-за кордону почала набувати масового та організованого характеру.

Одна з організацій, що виникла у той час та об’єднала українців у Вашингтоні та околицях, була United Help Ukraine.

Волонтери організовували збір та надсилали в Україну медичну та іншу допомогу – пораненим бійцям, їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам, тощо. United Help Ukraine також організовувала політичні заходи і інформаційні кампанії, аби поширювати у США правдиву інформацію про події в Україні.

Під час урочистого прийняття з нагоди відзначення Дня гідності та свободи посол України в США Валерій Чалий відзначив роботу цієї та інших волонтерських організацій за підтримку України. Також він подякував присутнім американським представникам за постійну підтримку України.

За майже чотири роки волонтери направили в Україну на суму понад чверть мільйона доларів.

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