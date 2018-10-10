Директор ФБР і міністр внутрішньої безпеки США порівняли загрози від Росії та Китаю

Характер загроз, які постають перед США значно змінився з часів трагедії 9/11. Про це заявила міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен виступаючи на слуханнях Комітету з внутрішньої безпеки Сенату США 10 жовтня.

Після терористичних нападів 9/11, Міністерство внутрішньої безпеки США зосереджувалось на загрозах від недержавних діячів.

Навіть у мирні часи, вороже налаштовані країни націлюються безпосередньо на громадян атакуючи їх персональні електронні пристрої, здійснюючи кібернапади проти української електромережі, прямі напади на осіб, як це ми бачили з нещодавніми отруєннями в Великобританії, намагаючись зашкодити демократії через кампанії зловмисного впливу

Тепер, на думку Нільсен, загрози від країн-суперників значно посилились. "Справді, загрози для США від країн-суперників досягли найвищого рівня з часів "холодної війни". Такі країни, як Китай, Іран, Північна Корея та Росія прагнуть використовувати всі елементи державної потужності – фінанси, торгівлю, кібернапади, шпигунство, інформаційні операції та інше, щоб зашкодити США і просувати власні інтереси", - йдеться у свідченнях Нільсен перед комітетом Сенату.

Громадяни не можуть самотужки протистояти таким викликам, заявляє посадовець.

"Навіть у мирні часи, вороже налаштовані країни націлюються безпосередньо на громадян атакуючи їх персональні електронні пристрої, здійснюючи кібернапади проти української електромережі, прямі напади на осіб, як це ми бачили з нещодавніми отруєннями в Великобританії, намагаючись зашкодити демократії через кампанії зловмисного впливу", - наголосила посадовець.

"Це – не справедливий бій. Ні приватні компанії, ані громадяни не підготовані для того, щоб самостійно опонувати загрозам, що надходять від країн", - зауважила Нільсен.

Говорячи про вплив Росії на президентську кампанію, Нільсен зазначила, що під керівництвом Путіна, "Москва розпочала нахабну, багатовимірну кампанію впливу для того, щоб підірвати довіру до демократичних процесів і спотворити президентські вибори. Хоча такі напади не призвели до змін у голосуванні, це був безпосередній напад на нашу демократію. Ми не будемо терпіти такі напади і не дозволимо їх повторитись".

Росія, можна сказати, бореться за збереження своєї релевантності після падіння Радянського Союзу. Їх боротьба сьогоднішня. Боротьба Китаю - битва майбутнього

Сенатори Комітету з внутрішньої безпеки поцікавились чи справедливе твердження президента США Дональда Трампа стосовно того, що Китай втручається до виборів США і запитали, чи становить Пекін більшу загрозу для країни, ніж Москва.

Виступаючи перед сенаторами, Директор ФБР Кристофер Рей наголосив, що Китай становить навіть більше загрозу для США, ніж Росія. "Китай значною мірою являє більш широку, складну і довготермінову загрозу для контррозвідки, - заявив Рей. – Росія, можна сказати, бореться за збереження своєї релевантності після падіння Радянського Союзу. Їх боротьба сьогоднішня. Боротьба Китаю - битва майбутнього", - наголосив Рей, повідомляє Reuters.

"Китай докладає безпрецедентних зусиль із впливу на точку зору в США", - наголосила Нільсен. Все ж, відзначила, Нільсен, Китай не чинить нападів на виборчу інфраструктуру. "Ми ще не бачили спроб Китаю зашкодити виборчій інфраструктурі", - заявила вона.

Виступаючи перед Радою Безпеки ООН Трамп заявив: "Китай намагається втрутитись до наших виборів 2018 року. Проти моєї адміністрації."

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