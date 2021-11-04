Західні глядачі коментують призначення нового міністра оборони України

Олексій Резніков має репутацію серйозного реформатора і може сприяти реалізації реформ військових закупівель, яка відіграє ключову роль у покращенні співпраці із США та НАТО. На це днями вказав Ендрю Лосен, експерт центру "Стратегічних та Міжнародних Досліджень" у США.

Як повідомляли у "Радіо Свобода", у четвер Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Видання також оприлюднило підбірку коментарів деяких українських військових щодо нового міністра.

3-го листопада парламент підтримав відставку Олексія Резнікова з посади віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Резніков обіймав цю посаду з березня 2020 року.

Лосен також відзначив попередню роль Резнікова в української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, та назвав його "досвідченим перемовником".

Експерт з питань України, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", викладач Джорджтаунського університету США Андерс Аслунд назвав масштабні перестановки в уряді України "плутаниною".

Як повідомляє сайт Міноборони, Володимир Зеленський вже представив колективу Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова.

Президент наголосив, що Олексій Резніков зарекомендував себе як професіонал на посаді віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Він показав результат – і відкриті КПВВ, і велика, складна робота у Тристоронній контактній групі, і підготовка до нашої Нормандської зустрічі", – наводить слова Зеленського Міноборони.

"Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних Силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії", – зазначив Володимир Зеленський.

Сам Резніков у четвер заявив, звертаючись до особового складу Міністерства оборони, Генерального штабу, видів і родів Збройних Сил України, що для миру, повернення Криму та окупованих територій Донеччини та Луганщини "треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни".

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