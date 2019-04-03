Сьогодні сенатори США розглянуть резолюцію на підтримку України

Комітет закордонних справ Сенату США розглядатиме резолюцію стосовно України в середу. Інформацію про це розміщено на офіційній сторінці Комітету.

Проект резолюції закликає президента США Дональда Трампа вжити дій задля стримування російської агресії в Чорному морі, посилення оборонної допомоги Україні, а також припинення проекту "Північний потік 2".

В проекті резолюції сенатори закликають Трампа разом з міжнародними союзниками провести "рішучу операцію з свободи мореплавства у Чорному морі". Автори резолюції також закликають НАТО посилити свої спроможності у Чорному морі і надати підтримку міжнародній операції з утвердження свободи мореплавства.

США мають підтримати українські збройні сили новою допомогою, наголошують співавтори резолюції.

Окрему увагу автори резолюції приділили газпромівському проекту "Північний потік 2". В тексті проекту зазначається, що Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив проект трубопроводу і, що сенатори "закликають скасувати проект трубопроводу через те, що він загрожує енергетичній безпеці Європи, а також закликають гарантувати свободу мореплавства в Керченській протоці".

11 грудня Палата Представників США ухвалила резолюцію з закликом до ЄС скасувати проект "Північний потік 2" закликала президента Трампа продовжувати політику зменшення енергозалежності Європи від Росії.

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