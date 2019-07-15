"Марс – наш наступний пункт призначення", - американські астронавти про висадку на Місяць і майбутнє людини у космосі

21-го липня виповниться 50 років із дня коли людина вперше ступила на поверхню Місяця. У 1969 році, у рамках програми американського космічного агентства НАСА, місія Аполло-11 здійснила успішну висадку на Місяці. Астронавт Ніл Армстронг, командир екіпажу місії, став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.

Висадка на супутник Землі – одне із найвеличніших досягнень людства за минуле сторіччя. Сьогодні астронавти кажуть: наступною точкою призначення має стати Марс, втім перед такою подорожжю люди знову мають злітати на місяць.

Що астронавти думають про шлях до Місяця та щодо майбутнього космічних подорожей?

Гаррісон Шмітт - астронавт NASA, місія ''Аполло-17'': "В 1957 році я був Фулбрайтівським стипедіатом у Норвегії, збирав геологічну інформацію, і єдине американське радіо, яке я міг там слухати, був "Голос Америки". І під час програми Вілліса Коновера "Джаз від А до Я" вони перервали ефір і оголосили, що Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі, це був "Спутнік 1", і ось тоді я зрозумів, що маю почати звернути увагу на космос".

Джон Кеннеді – 35-й Президент США: "Ми вирішили полетіти на Місяць ще в цьому десятилітті і зробити ще деякі інші речі. І не тому, що це легко, а тому що складно".

Джим Ловелл - астронавт NASA, місії ''Аполло-8'', ''Аполло-13'': "Коли президент Кеннеді зробив заяву, що ми плануємо політ на Місяць і маємо потрапити туди до кінця десятиліття, я не міг у це повірити. Я тоді сказав, та... він просто говорить це, щоб надати нам впевненості, але я не думаю, що це можливо".

Джон Кеннеді – 35-й Президент США: "Жодна нація в світі, яка претендує на лідерство серед інших націй, не може програвати перегони у космосі".

Юджин Сернан - астронавт NASA, місії ''Аполло-10'', ''Аполло-17'': "Винятковість в космосі! Бути номером один, бути лідером! Все що нижче цієї планки - неприйнятно для народу цієї країни".

Фред Гейз - астронавт NASA, місія ''Аполло-13'': "Це дуже неймовірний показник того що може статися , якщо зібрати під одним дахом правильних людей із правильними навичками, які працюють разом як команда і під правильним керівництвом - які чудеса можуть відбутися"

Майкл Коллінз - астронавт NASA, місія ''Аполло-11'': "Це був прекрасний приклад організації в рамках великої державної установи. Це те, чого в наші дні ми більше не бачимо так часто".

Базз Олдрін - астронавт NASA, місія ''Аполло-11'': "Ми вклали багато часу і людських зусиль, щоб здобути це лідерство за допомогою програми Аполло".

Джим Ловелл - астронавт NASA, місії ''Аполло-8'', ''Аполло-13'': "Космічна програма була позитивом, вселяла натхнення і надію".

Ґеррі Гріффін - директор польоту NASA, місія ''Аполло-13'': "Аполлон-13-це те, що може виконати підготовлена команда".

Базз Олдрін - астронавт NASA, місія "Аполло-11": "Команда, яка була навчена справлятися із надзвичайними ситуаціями і яка чудово виконувала свою роботу".

Джин Кранц - директор польотів NASA, програма "Аполло": "Я був директором польоту "Аполло-17", коли Джин Сернан і Джек Шмітт були астронавтами. Ми тоді прочитали Послання президента, в якому говорилося, що все це відбувається можливо в останнє в цьому столітті. І це був такий нелегкий час для нас усіх, тому що ми відмовлялися від нашого прагнення як нації бути дослідниками".

Юджин Сернан - астронавт НАСА, місії ''Аполло-10'', ''Аполло-17'': "Ми повернемося на Місяць".

Майкл Коллінз - астронавт НАСА, місія ''Аполло-11'': "Мій друг, Ніл Армстронг, вважав, що повернення на Місяць - це правильний і необхідний крок перед марсіанською експедицією".

Майкл Коллінз - астронавт НАСА, місія ''Аполло-11'': "Я марсіанин. Я думаю, що Марс – це наш наступний пункт призначення".

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