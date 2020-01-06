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США привітали ПЦУ з річницею томосу

  • Голос Америки
Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня минулого року вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію

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Америка рішуче підтримує "права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", йдеться у заяві Посольства США в Україні, виданій з нагоди першої річниці отримання томосу про автокефалію Православною церквою України.

"Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання", - заявили у диппредставництві США.

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня минулого року вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Тоді в своїй заяві Держсекретар США Майк Помпео назвав оголошення автокефалії для незалежної православної церкви України "історичним досягненням на шляху України до майбутнього" і закликав уряд та церковних діячів "просувати толерантність та повагу до свободи членів усіх релігійних громад провадити службу так, як вони самі оберуть".

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