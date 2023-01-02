“Нагода для дій” - до 75-річчя Декларації з прав людини генсек ООН заявив про безпрецедентні виклики 

«Господи, я люблю тебе!», - такими були останні слова, які Папа Римський Бенедикт XVI вимовив перед смертю, про це повідомило онлайн-видання The Vatican News.

Особистий секретар Папи, архієпископ Георг Генсвайн розповів, що єдиною людиною, хто був поруч із Папою Бенедиктом на момент смерті, була медсестра. «Мене не було в цей момент, але медсестра повідомила мені про це незабаром», - сказав Генсвайн. - «Це були його останні зрозумілі слова, тому що потім він уже не міг висловлюватися».

До середи тіло Бенедикта перебуватиме в базиліці Святого Петра, де відбувається церемонія прощання, а в четвер пройдуть його похорони. Серед перших, хто в понеділок прийшов віддати шану Папі Бенедикту, були президент і прем’єр-міністр Італії.

Бенедикт, ім’я якого при народженні - Йозеф Ратцінгер, був першим Папою за останні 600 років, який залишив свій пост. Папа у відставці майже 10 років прожив у монастирі. Він помер у суботу, 31 січня. На момент смерті йому було 95 років.

У неділю Ватикан опублікував перші світлини понтифіка після його смерті.

На офіційних фотографіях він лежить на катафалку в каплиці монастиря на території Ватикану, де провів останнє десятиліття свого життя. Як і попередні папи, він одягнений у червоні ризи з золотою митрою на голові, в його руках вервиця для молитви, а позаду - розп’яття, ялинка, свічки та вертеп. Проте Бенедикт не одягнений у паллій, одяг, призначений для правлячих пап.

У листопаді минулого року, за місяць до смерті, Почесного Папу Бенедикта відвідував в його резиденції очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 2022-го року Бенедикт XVI надіслав листа Архієпископу Римсько-католицької церкви в Україні Мокшицькому, де розповів, що молиться за Україну.