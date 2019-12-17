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США

Суд виніс вирок колишньому заступнику глави виборчого штабу Трампа

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Засуджено до 45 днів тюремного ув'язнення, 3-річного випробувального терміну, штрафу у розмірі 20 000 доларів та громадських робіт

Колишнього заступника глави передвиборного штабу Дональда Трампа Ріка Гейтса, засуджено до 45 днів тюремного ув'язнення, 3-річного випробувального терміну, штрафу у розмірі 20 000 доларів та громадських робіт.

Окрім того, 47-річного Гейтса забов'язали продовжувати співпрацю з правоохороними органами.

Нагадаємо, що у лютому 2018 року Гейтс визнав свою провину у змові проти сполучених Штатів та дачі неправдивих свідчень слідчому. Він - один з наближених до Трампа, яким спецпрокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення у рамках розслідування російського втручання у вибори 2016 року.

Гейтс тривалий час був бізнес-партнером Пола Манафорта, екс-глави виборчого штабу Дональда Трампа. Під час одного з судових процесів щодо Манафорта він дав свідчення проти нього. Він також свідчив проти колишнього радника Трампа Роджера Стоуна.

«Я хотів би запевнити суд, що приймаю повну відповідальність за свої дії, які привели мене сюди, - заявив Гейтс перед оголошенням вироку. - Я дуже шкодую про вчинені помилки».

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