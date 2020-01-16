Білий дім незаконно затримував оборонну допомогу Україні - рішення Офісу урядової підзвітності США

Служба управління та бюджету Білого дому порушила закон США Про контроль затримок (Impoundment Control Act), коли минулого літа прийняла рішення заморозити оборонну допомогу Україні. Про це йдеться у звіті Офісу урядової підзвітності США, оприлюдненому в четвер.

За законом контроль затримок, прийнятим після скандалу навколо можливого імпічменту президента США Річарда Ніксона, президент не може проігнорувати рішення Конгресу про виділення коштів і для того, щоб утриматись від виділення коштів, або спрямувати їх на інші потреби, необхідна згода Конгресу.

Юристи Служби управління та бюджету Білого дому пояснювали затримку необхідністю забезпечити, щоб гроші було витрачено таким чином, який би не суперечив міжнародній політиці, впроваджуваній президентом. У рішенні Офісу зазначається, що стратегічні та політичні не є підставою для затримки коштів.

Офіс урядової підзвітності США підпорядковується Конгресу і перевіряє ефективність управління державними коштами.

Рішення Офісу може підтримати аргументи демократів у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Демократи звинувачували Трампа в тому, що він використовував затримку допомоги як важіль для тиску на Україну з внутрішньополітичною метою.

Про сумнівність затримки допомоги Україні свідчив і екс-посадовець Служби Білого дому з управління та бюджету Марк Сенді в рамках розслідування з імпічменту президента.

Сенді під час слухань заявив, він висловлював занепокоєння начальству, що блокування допомоги є під великим юридичним питанням. Його також бентежило, що не було наведено причин затримки. Він також заявив, що пішов з посади у Білому домі частково через занепокоєння про необхідність дотримання закону.

Сенді заявив, що отримав електронне повідомлення 12 червня від начальства, де йшлося, що Трамп хоче затримати оборонну допомогу Україні. Це свідчення підтримує аргументи ініціаторів розслідування, що Трамп довільно використовував свої повноваження і не надав вчасно обґрунтування затримки допомоги. Лише згодом Білий дім заявив, що затримка допомоги відбувалась через занепокоєність стосовно корупції в Україні а також те, що інші союзники не надають достатньої допомоги. Критики також заявляють, що Трамп мав виконати рішення Конгресу про надання допомоги.

Деякі коментатори від республіканців вважали аргумент про правову сумнівність затримки надуманим, адже затримка відбулась в рамках одного бюджетного року, а затвердження змін у бюджеті Конгресом вимагається, якщо кошти не виділяються взагалі, або вони перерозподіляються між програмами.

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