Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття реакції клітин на рівень кисню

Нобелівську премію з медицини отримали три науковці: Вільям Каелін з Гарвардського університету, Пітер Реткліф з Оксфордоського університету та Грегг Семенца з університету Джонса Гопкінса за відкриття того, як клітини адаптуються до різних рівнів наявності кисню.

Науковці виявили молекулярний перемикач, який контролює те, як живі клітини реагують на різні рівні кисню в навколишньому середовищі.

Наявність кисню може бути різною в залежності від висоти над морем, а також під час навантажень.

Дослідники виявили білки, що контролюють роботу гену ЕРО у відповідь на рівень кисню. Потім було виявлено, що білок, виявлений Семенцою, контролює роботу ще 300 генів.

Розуміння роботи молекулярного перемикача важливе для дослідження анемії та лікування таких станів, як інсульт та інфаркт а також раку, які перешкоджають доступу кисню до клітин.

Робота дослідників вже лягла в основу розробки нових ліків для боротьби з раком.

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