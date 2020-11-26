Через коронавірус у США перенесли перевірку рівня знань школярів на 2022-й рік

Загальнодержавне оцінювання знань учнів четвертих та восьмих класів з математики та читання, яке було раніше заплановано на 2021-й рік, перенесено на 2022-й рік через пандемію коронавірусу. Про це напередодні повідомили у Національному центрі статистики освіти США (NAEP).

Відзначається, що зміни, яких цього року зазнала робота освітніх закладів унеможливлюють проведення оцінювання належним чином і у відповідності до законодавства.

"Оцінювання, які проводяться NAEP, є ключовими індикаторами освітнього прогресу у США і деякі тренди відстежуються протягом десятків років. Зміни умов роботи та брак доступу до учнів, які мають оцінюватись, означає, що NAEP буде нездатна представити оцінки знань на умінь учнів, які були би співставні з минулими чи майбутніми оцінками на рівні держави та штатів", - йдеться у заяві голова Національного центру стастики освіти, Джеймса Вудворта.

У Комітеті Конгресу США з питань праці та освіти вже наголосили на важливості проведення оцінювань на рівні штатів, відзначивши, що ці дані необхідні для того, що "найкращим чином підтримати учнів та освітян під час відновлення після руйнівного впливу пандемії COVID-19".

"Для того, щоб наша країна могла відновитись після пандемії, нам спершу необхідно зрозуміти величину втрат в освіті, які вплинули на учнів у цілій країні. Цього не може відбутись без даних оцінювання", - відзначили у Конгресовому комітеті.

Оцінювання NAEP має відбутись на початку 2022-го року.

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