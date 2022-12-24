 Українці заколядували в найбільшому концертному центрі Вашингтона

Старовинні колядки з різних регіонів України прозвучали у Вашингтоні. В одному з найбільших мистецьких центрів США відбувся концерт “Різдво в Україні”. Його організували місцеві українці на запрошення "Кеннеді центру". Всі місця на захід, що відбувся 21 грудня, були зайняті, а до колядників під час виступу долучилися американці, які цікавляться українською культурою.

Центр виконавських мистецтв Джона Кеннеді звернувся до гурту Gerdan, створеного українцями у США, із проханням підготувати різдвяну програму, щоб показати її у Вашингтоні напередодні зимових свят. Музиканти з радістю відгукнулися, адже, як розповіла учасниця гурту Соломія Горохівська, це було її давньою мрією: “Я завжди казала, що хочу зробити таку різдвяну програму, яка буде для нас усіх - ніби як їхати додому. Я думаю, що зараз саме час, коли нам потрібно це робити, по-перше для українців, які приїхали сюди, щоб вони могли прийти сюди і відчути, що вони вдома, а також, щоб підняти наш дух, показати, що наша культура настільки багата, і стільки разів Україну намагалися нищити, але ця культура постійно була, і ці колядки - їм тисячі років”.

“Різдво в Україні” - перша різдвяна програма гурту Gerdan, у ній музикати поєднали старовинні колядки з різних регіонів із сучасним аранжуванням. “Наші колядки всі практично знають, ми нічого майже не змінювали в мелодіях, ми просто змінили інструменти і зробили обробку”, - розповів учасник гурту Gerdan Андрій Підківка.

Саме підбір інструментів до різдвяної музики був одним із найскладніших етапів у підготовці до концерту. У різдвяній програмі музиканти грали зокрема на скрипці, сопілці, ріжку, окрині, акордеоні, дводенцівці. Інструменти обрали з власної колекції, що налічує понад 200 музичних українських інструментів, деяким із яких - понад 150 років. “Це кропітка робота, я прошу Соломію, щоб вона заспівала колядку, і ми разом якось все це робимо докупи, щоб і до голосу пасувала сопілка, і, звичайно, до колядки, до стилю. Кожен інструмент має свою історію, кожен інструмент тримали руки наших, можливо, вже неживих, музикантів”, - розповів Підківка.

До концерту долучилися маленькі та дорослі танцівники Школи українського танцю у Вашингтоні. Її балетмейстер Роман Микита розповів, що серед американців цікавість до української культури і традицій дуже велика: “Коли просто дивишся новини - Україна асоціюється більше з конфліктом, але люди хочуть мати уявлення про Україну в моменти, коли вона щаслива, чудова, смілива. Тому ми хочемо показати американцям найпрекрасніший бік української культури".

Колядники привітали гостей традиційною “Ой, радуйся, земле”, а також продемонстрували оригінального "Щедрика", англомовний варіант якого за сто років став однією з найпопулярніших різдвяних мелодій у США. Під час його виконання в образі ластівки з'явилася американка, танцівниця Керолайн Ендерсон. Вона зацікавилася українською культурою після початку повномасштабної війни. “Я мала змогу вперше виступати з гуртом у березні, і тоді я відчула українську культуру як свою. В українців усе дуже чуттєво, все йде від серця, це дуже зачепило мене, і зараз це єдиний спосіб, у який я можу підтримувати українців, віддаючи свою творчість”, - розповіла Керолайн.

Під час концерту виконавці розказували про традиції українського Різдва та переповідали для американської аудиторії зміст колядок. Американці, які прийшли на захід, зізналися, що багато пісень зрозуміли і без перекладу. “Навіть якщо ми не знаємо слів, ми відчуваємо емоції. Одна пісня була дуже сумною, але інші - піднесені. Я насолоджувалася ними, і тут також є емоційний аспект, викликаний подіями в Україні. Ми повністю вас підтримуємо”, - поділилася враженнями відвідувачка концерту, американка Дезарей.

Такі мистецькі заходи, переконані і глядачі, і виконавці, додають ще більше зацікавленості до української культури, та роблять свій внесок у підтримку України у світі.