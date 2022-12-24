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Українці заколядували в найбільшому концертному центрі Вашингтона
Старовинні колядки з різних регіонів України прозвучали у Вашингтоні. В одному з найбільших мистецьких центрів США відбувся концерт “Різдво в Україні”. Його організували місцеві українці на запрошення "Кеннеді центру". Всі місця на захід, що відбувся 21 грудня, були зайняті, а до колядників під час виступу долучилися американці, які цікавляться українською культурою.
Центр виконавських мистецтв Джона Кеннеді звернувся до гурту Gerdan, створеного українцями у США, із проханням підготувати різдвяну програму, щоб показати її у Вашингтоні напередодні зимових свят. Музиканти з радістю відгукнулися, адже, як розповіла учасниця гурту Соломія Горохівська, це було її давньою мрією: “Я завжди казала, що хочу зробити таку різдвяну програму, яка буде для нас усіх - ніби як їхати додому. Я думаю, що зараз саме час, коли нам потрібно це робити, по-перше для українців, які приїхали сюди, щоб вони могли прийти сюди і відчути, що вони вдома, а також, щоб підняти наш дух, показати, що наша культура настільки багата, і стільки разів Україну намагалися нищити, але ця культура постійно була, і ці колядки - їм тисячі років”.
“Різдво в Україні” - перша різдвяна програма гурту Gerdan, у ній музикати поєднали старовинні колядки з різних регіонів із сучасним аранжуванням. “Наші колядки всі практично знають, ми нічого майже не змінювали в мелодіях, ми просто змінили інструменти і зробили обробку”, - розповів учасник гурту Gerdan Андрій Підківка.
Саме підбір інструментів до різдвяної музики був одним із найскладніших етапів у підготовці до концерту. У різдвяній програмі музиканти грали зокрема на скрипці, сопілці, ріжку, окрині, акордеоні, дводенцівці. Інструменти обрали з власної колекції, що налічує понад 200 музичних українських інструментів, деяким із яких - понад 150 років. “Це кропітка робота, я прошу Соломію, щоб вона заспівала колядку, і ми разом якось все це робимо докупи, щоб і до голосу пасувала сопілка, і, звичайно, до колядки, до стилю. Кожен інструмент має свою історію, кожен інструмент тримали руки наших, можливо, вже неживих, музикантів”, - розповів Підківка.
До концерту долучилися маленькі та дорослі танцівники Школи українського танцю у Вашингтоні. Її балетмейстер Роман Микита розповів, що серед американців цікавість до української культури і традицій дуже велика: “Коли просто дивишся новини - Україна асоціюється більше з конфліктом, але люди хочуть мати уявлення про Україну в моменти, коли вона щаслива, чудова, смілива. Тому ми хочемо показати американцям найпрекрасніший бік української культури".
Колядники привітали гостей традиційною “Ой, радуйся, земле”, а також продемонстрували оригінального "Щедрика", англомовний варіант якого за сто років став однією з найпопулярніших різдвяних мелодій у США. Під час його виконання в образі ластівки з'явилася американка, танцівниця Керолайн Ендерсон. Вона зацікавилася українською культурою після початку повномасштабної війни. “Я мала змогу вперше виступати з гуртом у березні, і тоді я відчула українську культуру як свою. В українців усе дуже чуттєво, все йде від серця, це дуже зачепило мене, і зараз це єдиний спосіб, у який я можу підтримувати українців, віддаючи свою творчість”, - розповіла Керолайн.
Під час концерту виконавці розказували про традиції українського Різдва та переповідали для американської аудиторії зміст колядок. Американці, які прийшли на захід, зізналися, що багато пісень зрозуміли і без перекладу. “Навіть якщо ми не знаємо слів, ми відчуваємо емоції. Одна пісня була дуже сумною, але інші - піднесені. Я насолоджувалася ними, і тут також є емоційний аспект, викликаний подіями в Україні. Ми повністю вас підтримуємо”, - поділилася враженнями відвідувачка концерту, американка Дезарей.
Такі мистецькі заходи, переконані і глядачі, і виконавці, додають ще більше зацікавленості до української культури, та роблять свій внесок у підтримку України у світі.
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- Голос Америки
Жахливо, особливо напередодні Різдва - посол США відреагувала на обстріли Херсона
Семеро загинуло і 58 людей поранено, 17 з них перебувають у важкому стані, через обстріли Херсона Росією в суботу, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
Він додав, що від російських нападів в переддень Різдва постраждав центр міста, житлові будинкі та торговельний центр. "Правоохоронці вже розслідують цей терористичний акт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - написав Янушевич в Telegram.
З осудом обстрілів виступила і посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона назвала "жорстокою" атаку на нещодавно звільнений Херсон і написала у Twitter, що "Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду".
"За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - йдеться в дописі.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріли Херсона "терором" та "вбивством заради залякування та задоволення”.
США кажуть Путіну "продовжувати визнавати реальність", після його фрази про "війну" в Україні
Вашингтон (AFP) – Сполучені Штати в п’ятницю насмішкувато закликали президента Росії Володимира Путіна визнати реальність і вивести війська з України після того, як він нарешті назвав конфлікт «війною».
Відтоді, як у лютому Путін віддав наказ про вторгнення, Росія офіційно говорила про «спеціальну військову операцію» та ввела закон, який передбачає кримінальну відповідальність за те, що влада називає оманливою термінологією.
Але на прес-конференції в четвер сам Путін використав слово «війна», коли сказав, що сподівається якомога швидше її закінчити.
«З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що «спеціальна військова операція» Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, через 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є», - заявив речник відомства.
"Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його припинити цю війну, вивівши свої сили з України", - додав він.
Державний департамент заявив, що, незалежно від термінології Путіна, "агресія Росії проти суверенного сусіда призвела до смертей, руйнувань та переміщення людей".
"Народ України, безсумнівно, не знаходить розради в тому, що Путін заявляє про очевидне, так само як і десятки тисяч російських сімей, чиї родичі загинули на путінській війні".
Раніше цього місяця російський суд засудив опозиційного політика Іллю Яшина до восьми з половиною років позбавлення волі за новим законом за «неправдиву інформацію» про війну.
Яшин говорив про «різанину» в Бучі, місті поблизу столиці України Києва, де після відступу російських військ було виявлено пронизані кулями тіла українців у цивільному зі зв’язаними за спиною руками.
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