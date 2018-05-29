Різка торгова політика Трампа заторкнула і Україну - експерт

Дослідник американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд привернув увагу до того, що різка торговельна політика, яку провадить президент США Трамп, заторкнула і Україну.

Андерс Аслунд написав у Twitter:

"Небагато уваги приділяється тому, що США запровадили:

антидемпінгові мита на українські сталеві труби; мито на українську сталь; скасували митні преференції на 155 видів товарів з України."

"Чому Трамп йде торговою війною проти бідної і дружньої України?", - запитує дослідник.

В коментарях Аслунд також заперечив, що металургійним комплексом в Україні володіють російські олігархи.

"Два відповідні бізнеси – це "Метінвест", яким володіє українець Рінат Ахметов та "Інтерпайп", яким володіє українець Віктор Пінчук", - наголосив дослідник.

Наприкінці квітня набуло чинності рішення Служби торгового представника США з припинення дії Генералізованої системи преференцій для 155 товарів українського імпорту. Дія ГСП збереглась для біля 3 500 видів товарів. Рішення Вашингтона про припинення ГСП було спричинене недостатнім захистом прав інтелектуальної власності в Україні.

На своєму сайті Мінекономрозвитку України запевняє, що уряд України постійно співпрацює з урядом США з метою вирішення цього питання. Міністерство також інформує про переваги використання системи ГСП: "використання ГСП суттєво підвищує конкурентоспроможність експорту окремих груп українських товарів на американський ринок, оскільки застосування ГСП сприяє зниженню витрат через отримання безмитного режиму для товарів, що підпадають під дію ГСП".

"З урахуванням позбавлення Російської Федерації доступу до ГСП наприкінці 2014 року, як країни, яка вже не відповідає критеріям цієї програми, Україна може претендувати на додаткові вивільнені продуктові ніші", - наголошується на сайті.

Дивіться також: "Грім на колесах": Сотні тисяч байкерів у День пам'яті нагадують уряду CША про полеглих героїв

​