Різницю між патріотизмом та націоналізмом на прикладі Росії пояснив історик Снайдер

"Націоналізм завжди спрямований на себе, а патріотизм говорить: "Я хочу, щоб моя країна відповідала певних стандартам". Націоналізм, же, як правило говорить: "Ми завжди невинуваті, ми завжди невинні жертви". Так в короткому відеозверненні для Business Insider охарактеризував різницю між цими поняттями історик та автор книги "Дорога до несвободи" Тімоті Снайдер.

В якості прикладу він навів те, як Росія виправдовує свій напад на Україну.

"Наприклад, якщо ви - Росія, найбільша країна у світі, ви все ж, якимось чином, завжди займаєте оборонну позицію. Навіть якщо ви нападаєте на Україну, це, якимось чином подається, як операція з оборони, а не наступу. Націоналізм твердить: "завжди винуватий хтось інший".

"Політично це означає, що ви робите такі речі, як напад на Україну, підтримуєте ультраправих в Європі, підтримуєте кандидата у президенти США. Згодом це викликає певну реакцію. І коли така реакція настає, ви кажете своєму народові: "От бачите, це доводить, що ми – жертва".

Для утвердження власного впливу у світі Росія використовує суб'єктивні фактори та емоції, переконаний Снайдер. Росія відстає від провідних країн за об'єктивними параметрами, які характеризують впливовість країни у 20-му столітті, зокрема, обсягом економіки та технологічними інноваціями. Натомість, Росія намагається перевести дискусію у емоційну сферу, залучаючи такі емоції, як страх та неспокій. "Вони намагаються мобілізувати ці психологічні ресурси кіберзасобами", прагнучи розмити довіру до демократії, верховенства права, свободи слова на Заході, - говорить історик.

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