Загрозу для України побачив у ситуації навколо КНДР екс-посол Канади

Колишній посол Канади в Україні Ендрю Робінсон зацікавився, чи використає Путін напружену ситуацію навколо Північної Кореї, щоб захопити більше території в Україні. Із відповідним питанням Ендрю Робінсон, який виконував обов'язки посла Канади в Україні з 2001-го по 2005-й роки, звернувся до користувачів Twitter.

"Чи стане Путін використовувати ситуацію у КНДР, на яку зараз відволіклась увага світу, щоб загарбати більше територій в Україні. Повідомлення з Маріуполя насторожують", - питає Робінсон.

Раніше ЗМІ повідомили, що військова розвідка США дійшла висновку, що КНДР зуміла мініатюризувати ядерний заряд і може бути здатна спорядити ним робочу міжконтинентальні балістичні ракети, про успішні випробування яких повідомлялось раніше.

За випробуваннями у КНДР послідувало запровадження Радбезом ООН нових жорстких санкцій проти цього режиму. У МЗС Росії, яка підтримала резолюцію Радбезу щодо санкцій, заявили, що санкційні інструменти тиску на Північну Корею вже фактично вичерпано.

Після низки погроз на адресу США з боку Пхеньяну президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що подальші погрози Америка зустріне небаченими у світі "вогнем та гнівом".

У Пхеньяні натомість повідомили, що «серйозно розглядають» план завдання ракетного удару по американській території Гуам, де розташовані військові бази, на яких, як вважається, зберігається найбільший – поза материком - арсенал ядерної зброї США.

На повідомлення КНДР надалі відгукнулись голови Міністерства оборони та Державного департаменту США.

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