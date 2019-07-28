Робот "працює" патрульним в парку каліфорнійського міста

У каліфорніському місті Гантінгтон-Парк з’явився патрульний робокоп.

Він патрулює цей парк 24 години на добу. Не вимагає ані сну, ані зарплати. Робот, схожий ззовні на астромеханічного дроїда R2D2, не герой саги “Зоряні війни”. Він герой свого мікрорайону.

Шеф поліції Гантінгтон-Парку каже, завдання робокопа – сканувати все навколо і знімати на відео.

"Він обладнаний камерами нічного бачення, які знімають усе на 360 градусів. Також він має кнопку виклику. Якщо комусь потрібна допомога чи їм потрібно зв’язатися з нами, вони можуть це зробити. На іншому кінці є люди, які спостерігають за викликами", - розповідає начальник поліції міста Гантінгтон-Парк Касмі Лосано.

Робокоп вкрай самостійний - працює 24 години на добу і сам себе заряджає. Його легко програмувати і, в разі необхідності, вносити зміни. "Його маршрут патрулювання парку запрограмований – але ми можемо змінити його подорож відповідно до подій на місці", - каже Касмі Лосано.

Зараз підходить людина. Якщо робот відчуває, що він занадто близько, то зупиняється на кілька секунд.

Ще одне важливе завдання патрульного робота - фіксувати номери автомашин і перевіряти, чи не перебувають вони у розшуку. Також він може допомогти з пошуками загубленого чи вкраденого Айфону, адже має здатність зчитувати мак-адреси.

"Якщо станеться щось погане, з його допомогою поліція це побачить, прибуде на місце і з’ясує, що трапилось", - каже мешканка міста Бріана.

Раніше цю роботу виконували патрульні поліцейські. Тепер, кажуть, можуть займатись іншими справами. А якщо надходить сигнал про злочин у цьому районі – спершу переглядають відео робокопа. Ідея придбати цю технологічну новинку належить міській раді.

"Ми побачили робота на одній конференції, і вирішили, що це можливо те, що нам потрібно для парків, адже у нас були занепокоєння щодо безпеки. Цей парк найбільший у місті. Тож ми хотіли таким чином допомогти поліції патрулювати парк цілодобово", - пояснює мер міста Каріна Масіас.

Робокоп – винахід спеціалістів у Кремнієвій долині. За їх оцінками, ця модель, К5, найбільше підходить для забезпечення громадського порядку та безпеки – у лікарнях, на автомобільних стоянках, в аеропортах. Платникам податків його обслуговування коштує 75 тисяч на рік – багато з точки зору гаманця, але не безпеки.

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