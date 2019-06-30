"Життя – як родео. Особливо в Україні". В Києві відкрилася фотовиставка американського фотографа

У центрі української столиці відкрилася фотовиставка американського бізнесмена Майкла Блейзера. Підприємець народився в Україні а успішну кар’єру зробив на півдні США, у Техасі. Там він захопився фотографуванням змагань американських ковбоїв - родео, і зробив десятки тисяч знімків. Нині найкращі свої роботи привіз на історичну батьківщину.

Життя як родео. Саме так він назвав свою фотовиставку. Майкл Блейзер знімає родео вже 20 років. В його архіві 100 тисяч знімків. З них вибрав 66, щоб привезти в Україну.

“Я вирішив показати ці роботи в Україні, щоб українці могли оцінити культуру родео, таку питомо американську. І краще зрозуміли Америку і американський дух”, каже бізнесмен і фотограф Майкл Блейзер.

Їздець повинен 8 секунд протриматися у сідлі. І ці 8 секунд називають найнебезпечнішими у професійному спорті. Та хоч би що сталося – у найскладніших і найнепередбачуваніших ситуаціях ти маєш зберігати гідну поставу і впевнений вигляд.

“Життя – як родео. Особливо в Україні. Я сказав це на відкритті виставки і всі сміялися і аплодували – точно, так і є! В Україні життя – це родео”, каже фотограф.

Майкл Блейзер – успішний бізнесмен. Народився в Харкові, зробив кар’єру в Сполучених Штатах. А зараз керує інвестиційним фондом, який працює в Україні. Каже, інвестувати тут - заняття не менш ризиковане, ніж приборкувати норовливого бика.

“Ось іноземний інвестор. Прибув в Україну і намагається впоратися з усіма викликами. І він у цій багнюці відбивається від рейдерів, корумпованих політиків, олігархів, від усіх хто вважає, що вони тут господарі”, - каже він.

В портфелі інвестиційної компанії Блейзера близько одного мільярда доларів. Гроші працюють в аграрному секторі, телекомуніціях, виробництві цукерок і продажу парфумів. Це великий бізнес. Але представляючись, Майкл зазвичай каже: "Я фотограф із Г’юстона. А бізнес – це так, хобі".

Але й до свого захоплення він підходить по-діловому, як справжній бізнесмен. Коли виставка закінчиться, усі привезені роботи виставлять на аукціон. А виручені гроші відправлять на благодійність.

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