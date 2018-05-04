США: роль Росії в конфлікті безсумнівна: спостерігачі побачили автобуси "Груз 200"

"Нас все більше непокоїть погіршення безпеки Донецької фільтрувальної станції останніми тижнями. Конфлікт зриває поставку чистої води і наражає тисячі на ризик вдихання отрутного хлорного газу, що зберігається на станції", - наголосив у своєму зверненні до керівництва ОБСЄ тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

"СММ продовжує реєструвати постійні безсовісні порушення режиму припинення вогню, які змушують співробітників станції ховатись в підвалах. Пройшло менше двох тижнів з того часу, як п’ятьох працівників було застрелено після того, як вони покинули свою зміну, - йдеться а заяві. - 350 000 людей по обидва боки контактної лінії залежать від Донецької фільтрувальної станції для того, щоб мати чисту воду. Обидві сторони мають дотримуватись гарантій безпеки наданих 22 квітня. Ми знову закликаємо Росію негайно повернутись до СЦКК".

Росія збурює та провадить цей чотирирічний конфлікт. Її заяви, що вона не є стороною конфлікту – сміховинні

Очільник місії США при ОБСЄ наголосив на сміховинності спроб Росії заперечити свою участь в конфлікті.

"Росія збурює та провадить цей чотирирічний конфлікт. Її заяви, що вона не є стороною конфлікту – сміховинні. Трагічні жертви – більше 10 300 вбитими і 25 000 поранених є прямим результатом російської умисної агресії і продовження Москвою надання військової, політичної та фінансової підтримки бойовиків на сході України", - йдеться в заяві.

З 24 по 26 квітня українські сили зазнали більше втрат, ніж за будь-який 72-годинний період з липня 2017 року

Росія продовжує бойові дії незважаючи на Великоднє підтвердження припинення вогню. З 24 по 26 квітня українські сили зазнали більше втрат, ніж за будь-який 72-годинний період з липня 2017 року, наголосили в США.

Пряма участь Росії в конфлікті є безсумнівною. 19 квітня місія ОБСЄ з спостереження за кордоном помітила невеликий автобус, який перетинав кордон до Росії і мав напис «Вантаж 200» російською – добре відоме кодове слово, що позначає переміщення російських військових загиблих.Це далеко не перший такий випадок. З часу встановлення спостережної місії на кордоні, спостерігачі помітили більше двадцяти таких перетинів через пункти на кордоні, де вони розташовані. Колеги, подумайте скільки неуповноважених перетинів є там, де спостерігачам не дозволено їх бачити , - закликав Каміан.

Спостережна місія виявила 81 одиницю забороненої важкої зброї на території, яку утримує Росія – це вшестеро більше, ніж на території, контрольованій українським урядом

Керовані Росією сили нахабно зневажають Мінські домовленості. Лише минулого тижня, спостережна місія, незважаючи на численні спроби завадити її роботі - виявила 81 одиницю забороненої важкої зброї на території, яку утримує Росія – це вшестеро більше, ніж на території, контрольованій українським урядом, йдеться в заяві.

"Мужні, неозброєні спостерігачі, чию відданість ми бачимо кожного дня – це люди з наших країн. Коли Росія, або бойовики, стріляють у спостерігачів, вони стріляють у наших громадян", - наголосив дипломат.

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