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Важливо не «приватизувати» перемогу. Бізнес-омбудсен про те, як відновлювати Україну після війни
План відновлення України має передбачати більш сприятливі умови для роботи бізнесу, ніж були до війни - вважає бізнес-обмудсмен, колишній посол Канади в Україні Роман Ващук. Він наголошує - від цього залежатиме, наскільки іноземні інвестори захочуть бути партнерами українського бізнесу після війни. Про це та більше Голос Америки поспілкувався із Романом Ващуком.
Мирослава Гонгадзе: Як ви бачите, наскільки ефективно сьогодні український уряд справляється з викликами, які стоять перед бізнесом? Зрозуміло, що українська економіка впала надзвичайно, бізнес страждає. Чи робляться правильні кроки для того, щоб сприяти, в якісь спосіб, стабілізації ситуації?
Роман Ващук: Те, що ми бачили в перші тижні і місяці війни, це була певна лібералізація, яка би дозволила бізнесу вижити і відійти від шоку на початку війни.
МГ: Чи була вона ефективною?
РВ: Я думаю так, вона дозволила людям вижити. Якщо дивитися на оцінювання настрою бізнесу (я не кажу точну статистику), то воно між березнем і, скажімо, травнем покращилоя, бо люди зрозуміли, що можна зробити релокацію, змінити профіль діяльності або навіть знайти нові ніші. Тепер із тим, що нормалізується лінія фронту, уряду і людям, які пишуть закони і підзаконні акти, трохи кортить повернутися до статус-кво.
МГ: Тобто, до передвоєнного часу?
РВ: До передвоєнного часу, де були звичайно певні позитиви, але мені здається, що, якраз, цей шок – це також нагода переосмислити певні практики, які були, і необов’язково, скажімо так трохи неделікатно, «тупо» до них повертатися.
Звісно що, оподаткування мусить бути, держава не може бути повністю залежна від іноземного фінансування для того, щоб фінансувати війну. Бізнес в перших місяцях добровільно виклав гроші на стіл, держава тепер повинна це оцінити тим, щоб у менш каральний спосіб проводити перевірки та оподаткування. Я бачу, що є побоювання в бізнес середовищі, що «обскубування» може знову стати основним способом спілкування між державою і бізнесом. Без бізнесу (від найменшого до найбільшого) як мотору відновлення не буде економічного відновлення України. Тобто, бізнес не є донором, на даний момент, він є мотором – треба йому дати можливість заробити ті гроші, так сказати, «знести ті золоті яєчка», радше ніж йому «карк скрути» [фразеологізм: завдати шкоди – ред.].
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МГ: Що, з вашої точки зору, правильно було б сьогодні зробити? Тому що, наприклад, деякі бізнесі, ви кажете про релокацію, переїхали з прикордонних частин, близьких до Білорусі, Росії, в західну Україну. Чи є, взагалі, можливість і шлях для того, щоб їх повернути? Чи потрібні якісь податкові пільги для того, щоб цей бізнес повернувся? Тобто, що б сьогодні було ефективно українському уряду і українському законодавцю зробити для того, щоб сприяти розвитку та відновленню бізнесу?
РВ: Я думаю, що запущена програма підтримки малого і середнього бізнесу дуже правильна - треба дати людям заробити настільки, щоб можливо було реінвестувати у швидке зростання свого бізнесу, і так утривалювати відновлення бізнесу. Також, треба собі дати справу з того, що певні форми, зокрема великі підприємства на півдні і на сході, вже ніколи не відновляться. Треба розуміти, що у нас буде, надіємося, відновлена повна політична географія України, але економічна географія вже буде змінена.
МГ: Дуже багато до війни ми говорили про необхідність реформ судової системи, боротьбу з корупцією, дуже багато речей, про які постійно наголошували. Сьогодні всі ці дискусії припинилися в зв’язку з тим, що сталася нагальна проблема. Чи вважаєте ви, що про це потрібно говорити, чи коли, ви думаєте, на часі знову підіймати це питання?
РВ: Можливість робити зміни існує навіть тепер. Чи потрібно про це говорити – так, потрібно закладати основи тепер. Знову ж таки, уряд цю частину зробив у формі ради Національного відновлення України, це величезний документ, велика кількість людей працювали [над ним – ГА]. Потрібно, щоб українці почули не 24, 2500, а три-п’ять пріоритетів, які були би, так би сказати, кредо економічного відновлення України, і довкола яких можна було б мобілізувати, перш за все, українців. Знову ж таки, часто кажуть, чи прийдуть іноземні інвестиції? Тільки успіх українців в Україні заохотить іноземців більше інвестувати. Що важливо, повертаючись до питання мотивації самих українців, українок, це те, щоб все це було представлено відкрито і зрозуміло, що правила будуть рівними для всіх і що, так би сказати, ніхто не зможе «приватизувати» перемогу – перемога буде одна для всіх. Це важливо, бо тоді люди зможуть себе побачити в Україні і в її розбудові після перемоги.
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- Голос Америки
Україні потрібно боротися з російською агресією і з корупцією одночасно – речник Держдепу
США закликають уряд України обрати кваліфікованого і незалежного генерального прокурора для того, щоб ефективно боротися з корупцією. Про це під час брифінгу сказав речник Державного департаменту Нед Прайс.
17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова, пояснивши це тим, що потрібно активніше діяти проти чиновників, які підтримують Росію і яких підозрюють у державній зраді.
Прайс наголосив, що корупція залишається важливою внутрішньою загрозою для України, яка разом з російською агресією несе ризики для майбутнього країни як суверенної процвітаючої держави, а тому Києву потрібно боротися з корупцією та російською агресією одночасно.
«Ми приєднуємося до народу України, який наголошує на важливості прозорого призначення висококваліфікованого та по-справжньому незалежного наступника на посаді генерального прокурора», – сказав речник Держдепу Нед Прайс, реагуючи на запитання журналіста.
«Незалежність і неупередженість генерального прокурора життєво важливі для забезпечення системи відповідальності в Україні, щоб забезпечити, щоб і жертви, і звинувачені отримали справедливе рішення», – сказав він.
Прайс зауважив, що нещодавній процес відбору спеціального антикорупційного прокурора був «підбадьорливим знаком», тож США сподіваються на швидке призначення і на те, що ця тенденція триватиме.
Речник Держдепу сказав, що боротьба з корупцією, яка протягом тривалого часу є головною проблемою в Україні, є критичною, оскільки країна прагне членства в Європейському Союзі. Він також сказав, що незалежна прокуратура потрібна для того, щоб покарання отримали не лише корупціонери, але і винні у воєнних злочинах в Україні.
У США дедалі голосніше лунають критичні голоси, які наголошують на тому, що потрібно ретельніше контролювати багатомільярдну американську допомогу Україні через її недостатню боротьбу з коруцією в минулому.
Президент Джо Байден, перебуваючи на посаді віце-президента в адміністрації президента Барака Обами, під час поїздки до Києва вимагав, щоб Україна звільнила колишнього генерального прокурора, якого вважали неефективним у боротьбі з корупцією, попередивши, що в іншому випадку Сполучені Штати затримають надання кредитних гарантій на суму 1 мільярд доларів.
Загальна військова допомога США для захисту України від російської агресії з 24 лютого 2022 року складає понад 7,6 мільярдів доларів.
При підготовці цього повідомлення було використано матеріал агентства AFP.
- Голос Америки
Кірбі: створення координаційного центру для експорту зерна з України – «обнадійлива новина»
Адміністрація президента Джозефа Байдена вітає повідомлення про створення у Стамбулі Спільного координаційного центру (JCC), який має уможливити експорт зерна з України.
Про це на брифінгу в Білому домі заявив у вівторок, 26 липня, координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки адміністрації Байдена Джон Кірбі.
«Ми бачили повідомлення про те, що Спільний координаційний центр було створено. Ми вітаємо ці повідомлення, ми вітаємо ці новини», – сказав Кірбі під час телеконференції. – Але це – лише початок. Отже, ми побачимо, наскільки добре це працює».
Те, що за словами Кірбі, в центрі працюватимуть представники не тільки ООН, а й України, Росії та Туреччини, є «обнадійливим».
Але, як сказав Кірбі, «попереду дуже багато роботи», потрібно вивезти з українських портів «приблизно 20 мільйонів тонн зерна».
«Це надзвичайно багато зерна, якого потребує світ. І тому ми з нетерпінням чекаємо, коли JCC візьметься за справу, щоб зерно було перевезено морем, і ми, безсумнівно, сподіваємося, що всі сторони виконають свої зобов’язання», – сказав речник Ради національної безпеки США.
Кірбі наголосив, що занепокоєння з приводу російських обіцянок розблокувати експорт зерна з України залишаються.
«Дуже бентежить те, що росіяни обстрілювали Одеський порт ракетами лише через добу після підписання угоди», – сказав Кірбі і додав, що США закликають Росію виконати свої зобов’язання щодо надання можливості Україні вивезти своє зерно на світові ринки.
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар у вівторок заявив, що спільний координаційний центр, який відповідатиме за експорт продовольства з України, почне працювати у Стамбулі в середу, 27 липня.
Зазначається, що центр буде стежити за всіма переміщеннями суден, які виходять із трьох портів України – Одеси, Чорноморська та Южного. Кораблі, які ходитимуть створеним у Чорному морі коридором, у разі потреби перевірятимуть перед проходом через протоки, які контролює Туреччина.
Минулої п'ятниці в Стамбулі за посередництва ООН відбулося підписання багатосторонніх угод про зняття обмежень на експорт українського зерна, добрив та продуктів харчування.
- Голос Америки
Міністри енергетики ЄС домовились скоротити споживання газу перед зимою. Відео
Міністри енергетики Євросоюзу домовились скоротити споживання газу перед майбутньою зимою. За такий крок проголосували майже одноголосно – проти була лише Угорщина.
Сенатор Кардін: «Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії». Відео
«Путіну не можна довіряти, не можна довіряти Росії. Вони намагатимуться маніпулювати та використовувати кожну можливість у своїх військових інтересах», - заявив в ексклюзивному коментарі Голосу Америки сенатор від Демократичної партії Бен Кардін.
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