Українського винахідника в США Любомира Романківа нагородили орденом князя Ярослава Мудрого. Церемонія нагородження відбулась за указом президента України в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку.

Любомир Романків, якому цьогоріч виповнюється 90 років - провідний науковець компанії IBM, ім’я якого внесено до національної зали винахідників США. Майже 40 років тому Романків розробив революційну технологію і, фактично, започаткував еру персональних комп’ютерів: без його винаходу компанії Apple могло б і не бути.

Він винайшов тонкоплівні магнітні головки для запису інформації, що уможливило появу жорстких дисків та персональних комп’ютерів. ​Зокрема, технологію Романківа для збору свого першого комп’ютера використали в Apple.

Проте сам винахідник каже, тоді до кінця не розумів, наскільки вагомою буде його розробка. Він і гадки не мав, що технологією користуватиметься увесь світ.

“Apple була започаткована у той спосіб, що Стів Возняк купив у нас ці диски і в своєму гаражі збудував перший комп’ютер, персональний комп’ютер. Тоді цим зацікавився Джобс, який в дійсності технологію не дуже знав. Але він був добрим продавцем, і він тоді почав будувати Apple", - розповів Любомир Романків в інтерв’ю Голосу Америки.

Сам Романків походить із Жовкви у Львівській області. Протягом роботи в IBM винахідник зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував.

Орден князя Ярослава Мудрого - державна нагорода за видатні заслуги перед Україною в галузі зміцнення міжнародного авторитету України, в тому числі з розвитку науки.

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