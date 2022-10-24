Міністр оборони Румунії пішов у відставку, через коментар, що Україні потрібно почати перемовини у війні

Міністр оборони Румунії Васіле Динку подав у відставку після критики з боку президента та прем'єр-міністра країни за заяву про те, що єдиний шанс України закінчити війну — це переговори з Росією.

«Сьогодні вранці я подав заяву про відставку з посади міністра національної оборони прем’єр-міністру Румунії Ніколає Чуке», — сказав Динку, колишній віце-прем’єр-міністр, у дописі на своїй сторінці у Facebook 24 жовтня.

Раніше цього місяця Динку заявив, що переговори — за посередництва міжнародних союзників — єдиний спосіб досягти тривалого миру в неспровокованій війні проти України з боку Росії, яку Москва розпочала наприкінці лютого. Ці коментарі негайно викликали хвилю критики від президента Клауса Йоганніса та лідерів правлячої правлячої коаліції, в тому числі Чуке.

Йоганніс сказав, що оскільки українці платять за війну власною кров’ю, тільки вони можуть говорити, коли і про що можна вести переговори. Він також зазначив, що такою є позиція Румунії, яка є членом альянсу з безпеки НАТО, і Європейського Союзу, членом якого вона також є.

“Мій жест (відставка) відбувається в той час, коли неможливо співпрацювати з румунським президентом, головнокомандувачем армії, - йдеться в дописі Динку. - Я вважаю, що мій відхідз посади необхідне, щоб не завдати шкоди рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не блокувати низку проектів, які абсолютно необхідні міністерству та армії».