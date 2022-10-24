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Міністр оборони Румунії пішов у відставку, через коментар, що Україні потрібно почати перемовини у війні
Міністр оборони Румунії Васіле Динку подав у відставку після критики з боку президента та прем'єр-міністра країни за заяву про те, що єдиний шанс України закінчити війну — це переговори з Росією.
«Сьогодні вранці я подав заяву про відставку з посади міністра національної оборони прем’єр-міністру Румунії Ніколає Чуке», — сказав Динку, колишній віце-прем’єр-міністр, у дописі на своїй сторінці у Facebook 24 жовтня.
Раніше цього місяця Динку заявив, що переговори — за посередництва міжнародних союзників — єдиний спосіб досягти тривалого миру в неспровокованій війні проти України з боку Росії, яку Москва розпочала наприкінці лютого. Ці коментарі негайно викликали хвилю критики від президента Клауса Йоганніса та лідерів правлячої правлячої коаліції, в тому числі Чуке.
Йоганніс сказав, що оскільки українці платять за війну власною кров’ю, тільки вони можуть говорити, коли і про що можна вести переговори. Він також зазначив, що такою є позиція Румунії, яка є членом альянсу з безпеки НАТО, і Європейського Союзу, членом якого вона також є.
“Мій жест (відставка) відбувається в той час, коли неможливо співпрацювати з румунським президентом, головнокомандувачем армії, - йдеться в дописі Динку. - Я вважаю, що мій відхідз посади необхідне, щоб не завдати шкоди рішенням і програмам, які вимагають плавних командних ланцюжків, і щоб не блокувати низку проектів, які абсолютно необхідні міністерству та армії».
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- Голос Америки
ООН закликає вжити "нагальних" заходів, щоб запобігти зриву поставок українського зерна Чорним морем
Вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам поставок українського зерна закликала в понеділок представниця ООН в Чорноморській зерновій ініціативі Ісміні Палла.
"Наразі більше 150 кораблів чекають проходу біля Стамбула і ці затримки можуть спричинити зриви роботи каналу поставок та діяльності порту", - сказала посадовиця.
Палла заявила про необхідність "вжити додаткових нагальних заходів, щоб запобігти зривам роботи каналу поставок і, щоб Ініціатива змогла доставляти світові більше таких необхідних продуктів харчування".
Вона додала, що ООН щоденно спілкується из сторонами Чорноморської ініціативи, проекту, що дозволив розблокувати експорт українського зерна Чорним морем і який передбачає інспекцію суден в Стамбулі.
Україна звинувачує Росію в штучній затримці інспекції суден в Босфорі, через яку українські порти змушені працювати лише на 30% потужності.
"Враховуючи, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі (це призвело до черги в понад 170 суден), то українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - написало Міністерство інфраструктури України в Telegram в понеділок.
Строк дії домовленості щодо експорту зерна, укладеної за посередництва Туреччини та ООН, закінчуєтсья 19 листопада. ООН повідомляє, що веде перемовини щодо продовження дії ініціативи та її розширення.
В статті використано інформацію Reuters.
- Голос Америки
США, Франція, Велика Британія видали спільну заяву, після розмов посадовців країн із Шойгу
США, Велика Британія та Франція відкинули "очевидно неправдиві звинувачення" Росії щодо того, що Україна, буцімто, готує напад із використанням "брудної бомби" на власній території.
Про це йдеться в спільній заяві урядів трьох країн, виданій після розмови очільників оборонних відомств з російським міністром оборони Шойгу, що відбулись в неділю.
"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поспілкувались з російським міністром оборони Сергієм Шойгу, на його прохання. Наші країни чітко зазначили, що ми всі відкидаємо очевидно неправдиві звинувачення, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ чітко бачить крізь ці спроби використати це звинувачення в якості приводу для ескалації. Ми ще раз відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії", - йдеться в заяві.
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Посадовці підкреслили підтримку України та її "зусиль із захисту власної території так довго, як це буде необхідно" і заявили про намір і надалі надавати народові України безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Український МЗС заперечив плани України створювати, чи використовувати "брудні бомби". Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі, нагадав міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба.
Він написав у Twitter: "Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі".
Маск запевняє, що SpaceX не вимкне Starlink в Україні
Власник компанії SpaceX Ілон Маск заявляє, що надані для України термінали Starlink працюватимуть незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.
«Перш, ніж Міністерство оборони (США – ред.) повернулося з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову (очільнику Мінцифри – ред.), що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міноборони (США – ред.) відмовиться надати фінансування», – написав він у Twitter.
У відповідь на це міністр цифрової трансформації України подякував Маску за готовність «у будь-якому разі забезпечити роботу Starlink в Україні».
«Для України це було надзвичайно важливо. Ми вдячні!», – зазначив Михайло Федоров.
Starlink Ілона Маска – це мережа з понад 2000 супутників, що обертаються навколо Землі та зв’язуються з тисячами наземних терміналів.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
7 жовтня він заявив, що це коштувало компанії 80 мільйонів доларів і може перевищити 100 мільйонів до кінця року.
13 жовтня американський канал CNN із посиланням на лист, який отримав у своє розпорядження, повідомив, що компанія Маска ще у вересні звернулася до Міноборони США із проханням взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.
Сам бізнесмен 14 жовтня підтвердив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно.
Того ж дня у Офісі президента України зазначили, що з розумінням ставляться до рішення Маска, адже «він – бізнесмен» і «стратегія розвитку його бізнесу говорить, що для нього невигідно втрачати».
15 жовтня Ілон Маск заявив, що передумав щодо Starlink для України і сказав, що SpaceX «продовжить безкоштовно фінансувати уряд України».
За оцінками експертів, присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів.
Ріші Сунак: «Я подвою наші зусилля і зміцню нашу політику повної підтримки України»
Ріші Сунак, колишній британський міністр фінансів, у понеділок 24 жовтня став лідером урядової Консервативної партії, а отже наступним прем’єр-міністром Великої Британії.
...незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником»,
Найважливішим завданням для нового керівника уряду в Лондоні буде стабілізація економіки після різких коливань під час півторамісячного прем’єрства Ліз Трас.
Одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії залишатиметься відповідь на війну Росії проти України.
Ріші Сунак неодноразово зобов’язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України.
«Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником», - проголошував Сунак в інтерв’ю великотиражній газеті The Sun у липні.
Тоді він обіцяв, що його першим закордонним візитом у якості прем’єр-міністра була б поїздка до Києва для вияву повної підтримки українцям.
«Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис (Джонсон)», - підтвердив Сунак у дописі в Твіттері 18 липня.
23 жовтня Ріші Сунак вважав за потрібне знову похвалити Бориса Джонсона за те, що «він боровся проти Путіна і проти його варварської війни в Україні».
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З сім’ї іммігрантів
Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії.
Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.
Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті - доньку заможного індійського підприємця.
2015 року Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії.
Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.
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