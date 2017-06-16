Журналістське розслідування звинувачує Лондон у неспроможності протидіяти убивствам російської мафії та спецслужб

Базований у США популярний новинний сайт BuzzFeed News стверджує, що російські злочинні угруповання та державні служби можуть бути причетні до 14 підозрілих смертей у Великій Британії.

Чільні представники спецслужб США кажуть, що із щораз більшою стурбованістю спостерігають за ланцюгом імовірних убивств на іншому боці Атлантики, побоюючись, що це може досягти й американських берегів...

BuzzFeed здобув велику аудиторію в англомовному світі завдяки “легким” новинам, але також розвиває власні журналістські розслідування, останнє з яких тривало два роки і зосереджене було на низці обірваних життів осіб, причетних до російської влади та великих грошей.

Автори пишуть, що американські спецслужби передавали британським колегам дані розвідки, які вказують, що упродовж понад десятка років у Великій Британії ймовірно діяли професійні убивці, замітаючи сліди величезних операцій з відмивання російських грошей, а також усуваючи осіб, які стали небезпечними для російських владних кіл.

BuzzFeed News зауважує, що британська поліція відхилила підозри в усіх 14-ти випадках попри дані американських колег, які вказували на зовнішні чинники й зв’язки з багатомільйонними оборудками на зразок будівельного проекту у Москві на сотні мільйонів доларів.

Стаття стверджує, що 2006 року російський уряд затвердив нові закони, які дають можливість агентам убивати ворогів держави за кордоном. Того ж року в Лондоні радіоактивною отрутою був убитий втікач з Росії колишній агент КДБ Олександр Литвиненко.

Розслідування британської поліції виявило підозрюваних в убивстві, і згодом на публічних слуханнях лунали припущення, що Кремль ймовірно давав санкцію на дії спецслужб.

BuzzFeed News зосереджується на низці інших, менш гучних смертельних випадків.

У статті згадано ім’я втікача з Росії Олександра Перепеличного, який помер від зупинки серця під Лондоном 2012 року. Британське слідство відхилило підозри, що його смерть була невипадковою.

Серед підозрілих видання називає смерть у Лондоні британського мільйонера Скота Янґа, який випав з вікна четвертого поверху у грудні 2014 року. Поліція дійшла висновку про самогубство і закрила справу.

Янґ виявився лише одним із групи 9 осіб, включно російським олігархом Борисом Березовським, життя яких передчасно обірвалося у Великій Британії.

Березовського знайшли повішеним у його британському помешканні 2013 року. Поліція не виявила доказів, які б заперечували висновок про самогубство.

BuzzFeed News на підставі отриманих документів слідства та з джерел в американських спецслужбах доходить висновку, що спецслужби США вважають загалом 14 осіб ймовірними жертвами убивств на замовлення російських спецслужб або мафіозних угруповань, які часом діяли спільно.

На додаток до Янґа і Березовського розслідування BuzzFeed News вказує на підозри в обставинах раптової смерті грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі 2008 року та засновника російської нафтової компанії «Юкос» Юрія Голубєва 2007 року у Лондоні від зупинки серця.

У тому списку також смерть 2003 року від серцевого нападу 46 річного британського правника Стівена Моса та загибель його колеги Стівена Куртіса, який розбився у вертольоті 2004 року.

Троє інших знайомих бізнес-партнерів Янґа: Пол Касл, Роббі Куртіс та Джонні Елічаоф вчинили самогубства упродовж чотирьох років до того, як його тіло знайшли простромленим на металевому паркані під вікном у лондонському будинку.

BuzzFeed News називає ті та інші випадки «колом смерті» і стверджує, що вони вказують на «геополітичну тенденцію нашого часу - використання убивств російськими спецслужбами та мафіозними угрупованнями для знищення опонентів у різних країнах».

Автори розслідування звинувачують британську поліцію у неспроможності боротися з цим явищем.

Причиною BuzzFeed News називає брак політичної волі уряду в Лондоні через пробоювання великого протистояння з Росією.

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