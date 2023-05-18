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Росія категорично відкидає пропозиції України зі звільнення в'язнів у Криму – голова Меджлісу
Росія "категорично відкидає" пропозиції з боку України та міжнародних посередників, продовжуючи утримувати кримськотатарських та українських активістів та журналістів, які були «безпідставно засуджені», заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Розмовляючи з Голосом Америки напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар, що відзначається 18-го травня, у день, коли радянська влада почала депортацію кримських татар з півострова у 1944-му році, він сказав, що лідери України та інших держав, зокрема Туреччини, робили численні пропозиції щодо обміну, чи звільнення українських в'язнів у Криму, але "Кремль їх відкидає".
Говорячи про Нарімана Джиляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, братів Азіза та Асана Ахтемових, затриману кілька місяців тому, Леніє Умерову, а також сотні інших в'язнів, яких Росія, на думку України та міжнародних правозахисників незаконно утримує в ув'язнені, Чубаров сказав, що ці дії Росії спрямовані на те, щоб залякати жителів Криму, і передусім кримських татар.
"Всім зрозуміло, що вони ніколи не вчиняли тих злочинів, у яких їх звинувачують, – тероризм, диверсії і таке інше. Це все сфальсифіковане заради того, щоб залякати кримських татар", – сказав Рефат Чубаров у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Наталкою Чуріковою.
"Те, що зараз відбувається з Леніє Умеровою, 25-річною дівчиною, яка намагалася в’їхати до Криму через кордон Грузії і Росії, щоб бути поруч з батьком, у якого дуже тяжка невиліковна хвороба, а вони з неї зробили якогось монстра розвідника-шпигуна, це дуже важко пояснити", - додав Чубаров.
Він наголосив, що були різні пропозиції щодо обміну, або звільнення. «Остання пропозиція була під час мусульманських свят – місяця Рамадану, на завершення якого є свято Ураза–Байрам, і наша влада пропонувала звільнити на це свято хоча б мусульман. Вони все це відкинули», – сказав Чубаров.
За його словами, Україна, правозахисні організації та Меджліс кримськотатарського народу "максимально моніторять і фіксують ці злочини".
"Ми сподіваємося, що колись ми доберемося до них, – сказав він. – Але ці люди будуть звільнені тоді, коли буде звільнено Крим. Кардинальне рішення – звільнення Криму і поразка Росії".
Питання звільнення політичних в'язнів постійно порушується Україною та її партнерами на всіх міжнародних майданчиках, зокрема в ООН.
Сполучені Штати закликають Росію негайно звільнити заарештованих у Сімферополі кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка, кримськотатарського політика та активіста Нарімана Джеляла (Джелалова – за документами), а також понад сотню інших політичних ув'язнених. Цей заклик, зокрема пролунав під час розгляду проекту резолюції з прав людини у Криму в ООН.
Росія заявляє, що "права людини в Криму, як і на всій території Російської Федерації, гарантовані Конституцією та міжнародними договорами". "Російська держава здатна забезпечити та забезпечує захист таких прав у повному обсязі", – сказав представник Росії в ООН Геннадій Кузьмін.
За даними представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, станом на середину березня 2023 року Росія утримує близько 180 людей з Криму, з них 116 це – кримські татари, яких Україна вважає політичним в'язнями. Їх було заарештовано в Криму, чи у справах пов'язаних з Кримом, та утримують в Криму, чи на території Росії. За словами Ташевої, переслідування кримських татар триває з моменту окупації Криму у 2014 році, і Україна робить усе можливе для їхнього звільнення.
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Незважаючи на заяви, досі не проінспектоване жодне судно. 62 кораблі чекають - Юрій Васьков. Інтерв'ю
Незважаючи на заяви про продовження зернової угоди, Росія так і не розблокувала інспекції суден. Про це в інтерв’ю Голосу Америки повідомив Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У вівторок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш схвально прокоментував продовження Чорноморської "зернової угоди". "У нас є деякі позитивні і значні події – підтвердження Російською Федерацією продовження своєї участі в Чорноморській ініціативі ще на 60 днів… Продовження є гарною новиною для світу", – сказав генсек ООН. За його словами, залишаються й невирішені питання, але "представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжать їх обговорювати".
Про невирішені питання щодо угоди, необхідну для нормальної дії угоди кількість перевірок та розблокування судноплавства в Чорному морі Юрій Васьков розповів журналістці Голосу Америки Ірині Соломко.
Ірина Соломко, кореспондентка Голосу Америки: Вчора Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скликав прес-конференцію та оголосив, що дія Чорноморської зернової ініціативи продовжено на 60 днів. На вашу думку, наскільки вона зараз в безпеці?
Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України: По-перше, ми вважаємо, що вона і раніше була продовжена до середини липня. Саме липня. Бо у нас у тексті, який був підписаний є термін 120 днів під час продовження у березні. Тобто ніяких додаткових угод не підписувалося, тому могло бути подовження на 120 днів або не подовження.
Наші турецькі партнери підтвердили 120 днів. І Організація Об’єднаних Hацій – 120 днів. Російська Федерація фактично сказала, що ми вийдемо за 60 днів. Тому те, що вчора було сказано всіма сторонами угоди - що вона подовжена – ми вважаємо, що вона просто розблокована. Але поки що на словах. Тому що, незважаючи на вчорашні заяви, і вчора, і сьогодні, досі не проінспектоване жодне судно. Тобто 62 судна залишаються в очікувані інспекції на вхід. Жодна не погоджена всіма сторонами угоди, а саме Російською Федерацією.
І.С.: Тобто, по суті, є декларація, що угода продовжується, але в реальному житті гарантій того, що Росія не буде використовувати ту саму практику, яка була до 18 травня щодо блокування інспекції, немає.
Ю.В.: У нас немає ознак того, що вона зараз буде працювати по-іншому. Ми чекаємо інформацію від партнерів щодо реального стану справ, але поки що не працює.
І.С.: Міністр закордонних справ Росії Лавров, коли був в Нью-Йорку під час прес-конференції повідомив журналістам, що в цілому зернова угода не була підписана як зернова угода, що це була просто ініціатива, а угода вже з'явилася потім. Окрім того, за його словами, Росія продовжує повторювати, що перший етап – це зерно, а другий – має запрацювати механізми для продажу російських добрив, зокрема аміаку. Яка позиція України щодо цього?
Ю.В.: Позиція в нас дуже чітка, вона юридично обґрунтована. Україна підписала угоду за ініціативи ООН з Туреччиною. І все. Більш нічого ми не підписували. Наскільки нам відомо, Туреччина також нічого іншого не підписала. В укладеному та підписаному тексті угоди немає нічого про аміакопровід, тим більше нічого немає про інші вимоги Російської Федерації, про які вони говорять.
Що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження
Так, справді, був укладений, як нам відомо, меморандум між ООН та Російською Федерацією, але він не був в пакеті. Тому що пакет – це коли одні і ті ж сторони підписують якийсь там пакетний документ. Повторюю, що ані Україна, ані Туреччина нічого не підписували. Тому, що підписувала Організація Об'єднаних Націй – це виключно відносини ООН з Російською Федерацією. Це не наш документ, це не наші обов’язки, це не наші повноваження. Тому ми керуємось виключно текстом укладеної угоди і чекаємо від наших партнерів по угоди Туреччини та ООН відповідні кроки по її захищенню, а також повноцінного і ефективного виконання.
І.С.: На прес-конференції Лавров практично тиснув на Гутерріша, щоб він домігся зниження страхових ставок для російських добрив. Яка позиція ринку щодо цього питання?
Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки
Ю.В.: Якщо ви подивитеся на статистику щодо експорту російських добрив та агропродукції за військовий час, ви побачите, що обсяг експорту збільшився, а не навпаки. Це перше. Друге - умови, які є для українського агроекспорту значно гірші, ніж умови, про які вони кажуть.
Якщо всі ці дії обумовлені забезпеченням світової продовольчої безпеки, то сьогодні через складнощі, що є в Україні, негативний вплив на продовольчу світлову безпеку значно вищий, ніж можливі високі ставки страхування для російських суден. Тому що російські судна не проходять інспекції, не чекають місяцями в Босфорі на вхід.
Тому, якщо ми кажемо про світову продовольчу безпеку, а не використовуємо це для того, щоб щось в ручному порядку отримати, то всі сторони повинні виконувати Чорноморську зернову ініціативу і не створювати штучних перешкод. Цього, на жаль, не відбувається.
І.С.: Якщо не буде розблоковані ці інспекції, чи є в України, Туреччини, ООН план Б. І якою має бути кількість цих інспекцій щодня, щоби забезпечити у виконанні цієї угоди?
Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, не військові судна інших іноземних країн, мають право, а вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим
Ю.В.: Кількість інспекцій повинна бути достатньою, щоб судна більше аніж дві доби не очікували на них. Це може бути десять, це може бути п'ятнадцять, двадцять. Інспекції для суден, а не навпаки. Тобто функція Спільного координаційного центру - координаційна сервісна функція, а не регулювання через рішення однієї з чотирьох сторін, що робити, а що не робити.
На нашу думку, щодоби якщо це буде системно, 16 інспекцій на добу в обидва напрямки - як на вхід, так і на вихід - буде достатньо для того, щоб не було черги, щоб світ отримував максимум продовольства. Якщо це буде система. Є три порти, які зараз на це працюють. Стосовно плану Б, у нас є певні напрацювання, це наше внутрішнє питання, ми будемо планувати його імплементацію, коли ми чітко зрозуміємо, що ініціатива не працює.
Але зараз ми все ж сподіваємось, що наші партнери забезпечать ефективне виконання Чорноморської зернової ініціативи.
І.С.: Але цей план Б пов'язаний не з ініціативою, а з тим, щоб ви все-таки шукаєте інші шляхи того, щоб експортувати українське збіжжя?
Зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо відстоювати його
Ю.В.: Україна, як суверена держава, маючи вихід до Чорного моря, має право на вільне судноплавство. Так само як і комерційні, невійськові судна інших іноземних країн, мають право на вільне судноплавство. Ми максимально працюємо на цим і вважаємо, що зернова ініціатива – це тимчасове гуманітарне вирішення, але право на вільне судноплавство, воно є. І ми маємо працювати і відстоювати його з метою повного поновлення повноцінного судноплавства у Чорному морі.
І.С.: Ми можемо на це сподіватись вже найближчим часом?
Ю.В. Робота в цьому напрямку завжди здійснюється, коли це буде можливе, я зараз і сказати не можу.
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Росія погрожує Чехії вжити заходів у відповідь на припинення безоплатного користування земельними ділянками
Чехія припинила дію дозволів, які діяли з радянських часів, на безоплатне користування землею і будівлями російськими дипломатичними представництвами дипломатією. Йдеться, зокрема про будівлі на вулиці Героїв України у Празі, де розташоване посольство РФ.
У відповідь МЗС Росії зробило заяву про “здирництво на державному рівні” і пригрозило “вжити заходів” за вимогу орендної оплати.
На сайті МЗС Росії розмістили відповідну заяву. У ній чеську владу звинувачено у “русофобії”.
17 травня чеський уряд скасував постанови 1970-х і 1980-х років, якими колишньому СРСР надавалися у безкоштовне користування земельні ділянки для дипломатичних установ.
РФ використовує цю землю для інших (комерційних) цілей, а Москва не реагувала на неодноразові попередження чеської дипломатії – заявили прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала і міністр закордонних справ Ян Ліпавський, цитує посадовців чеський суспільний мовник Česká televize ( ČT24).
За словами Фіали, Чехія також вимагатиме від Росії повернення “безпідставно отриманої вигоди”, тобто вартості орендної плати за останні три роки.
Йдеться про 60 земельних ділянок, а також празьких квартир поблизу посольства і будинків у Брно, Карлових Варах та рекреаційних закладів у інших містах, загалом понад 42 будівлі.
Чесько-російські дипломатичні відносини загострилися після того, як чеські спецслужби та слідчі позаминулого року виявили причетність агентів російських спецслужб до вибухів у 2014 році на складах боєприпасів у Врбєтіце на Злінщині, - інформує телеканал Česká televize. Кількість російських дипломатів у Чехії ще більше скоротилася після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Зараз у посольстві Росії в Празі працюють шість дипломатів.
До диверсії у Врбєтіце тут було близько 120 працівників, з них 40 дипломатів - нагадує видання Denik.cz з посиланням на радіо Český rozhlas.
Чехія підтримує Україну перед лицем російської агресії. Найбільшою загрозою європейській безпеці назвав російський імперіалізм міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у інтерв'ю для Голосу Америки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно наголосив, що Чеська Республіка є “дуже цінним членом НАТО для Сполучених Штатів і опорою демократії”. Він також наголосив на співпраці між двома країнами, пов’язаній з допомогою Україні.
“Звичайно, неймовірно потужна відповідь на агресію Росії проти України стоїть на першому місці, і ми працюємо пліч-о-пліч, щоб продовжувати підтримувати Україну, продовжувати чинити тиск на Росію за її агресію проти України, і, звичайно, працювати над підтримкою біженців, наданням гуманітарної допомоги, економічною відбудовою”, – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції із Яном Ліпавським у Вашингтоні.
Як повідомляв Голос Америки, у чеських ЗМІ йшлося про те, що невдоволення Росії (зокрема під час взаємних видворень співробітників посольств ще у 2020 році) могло викликати рішення празької влади перейменувати площу перед посольством Росії на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Немцова, а також усунення пам’ятника радянському воєначальнику Івану Конєву.
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США та Японія підтримують Україну і притягнення Росії до відповідальності за агресію, заявив Байден у Хіросімі
Президент США Джо Байден прибув до Японії напередодні саміту G7. Він зустрівся з прем’єр-міністром країни Фуміо Кісідою у Хіросімі та зробив ряд заяв, зокрема щодо України.
Війна Росії, амбіції Китаю і штучний інтелект - головні теми саміту G7
Загалом війна Росії проти України разом із зростаючими військовими та економічними амбіціями Китаю є пріоритетними темами саміту, пишуть оглядачі. Ще одна тема дискусій світових лідерів - стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту.
На цьому тлі Байден підкреслив роль тісних американо-японських відносин та закликав до зміцнення союзників.
«Коли наші країни співпрацюють, ми стаємо сильнішими. І я вважаю, що весь світ безпечніший, коли ми це робимо», – сказав Джо Байден.
Щодо України і війни Росії Байден сказав японському високопосадовцю: “Ми відстоюємо спільні цінності, включаючи підтримку хоробрих людей в Україні, які захищають свою суверенну територію, і притягнення Росії до відповідальності за цю жорстоку агресію”.
За інформацією оглядачів, Байден у Японії має намір об’єднати лідерів найбільших економік світу на тлі політики Пекіна, а також з метою підтримки України в умовах вторгнення Росії.
Під час саміту лідери обговорять ідею проведення міжнародного саміту щодо миру в Україні, про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від посадовця ЄС.
Візит Байдена скорочено через ризик дефолту у США
Зі свого боку, лідери країн Групи Семи можуть запитати Байдена про ризики дефолту в США, що потенційно становить найсерйознішу загрозу глобальній стабільності, пише CNN. Саме переговори щодо підвищення боргу США стали причиною скорочення візиту Байдена до Азії – до 4 днів із раніше планованого восьмиденного туру.
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Байден у Хіросімі також говорив про відданість нерозповсюдженню ядерної зброї, а також про нове партнерство з Японією у сфері квантових обчислень і напівпровідників. Джо Байден став другим президентом США після Барака Обами, який відвідав Хіросіму.
G7 обговорить запровадження нових санкцій, а також забезпечення виконання санкційного режиму. Цього тижня очікується оголошення нових санкцій, покликаних закрити “лазівки”, що дозволяли російським організаціям уникати наявних обмежень.
Очікується, що учасники саміту у Японії віртуально почують президента України Володимира Зеленського.
Також CNN оприлюднили інформацією про те, що Білий дім вітає більш рішучу зовнішню політику Японії на тлі війни та зростання військової наполегливості Китаю. До слова, напередодні саміту Китай підвів до Японії військові кораблі.
У грудні в Японії оприлюднили новий план національної безпеки, який став найбільшим військовим нарощуванням країни з часів Другої світової війни, подвоївши витрати на оборону, незважаючи на пацифістську політику, пише CNN.
Як створити умови для прогресу на полі бою в Україні - обговорять лідери світових економік
Війна Росії проти України є однією з основних тем для зустрічі лідерів Групи Семи – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час прес-конференції 17 травня.
“Будуть дискусії про стан справ на полі бою. А також про санкції і кроки, які G7 колективно зробить щодо забезпечення їх виконання, зокрема, щоб переконатись, що ми закриваємо усі можливі “лазівки” ухилення”, – сказала Карін Жан-П'єр.
За її словами, мова на саміті піде і про реконструкцію, економічну та гуманітарну підтримку України та про те, як створити відповідні умови для прогресу на полі бою.
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Розробників гіперзвукових ракет у Росії звинувачують у держзраді
У Москві заявили, що науковці, які розробляють гіперзвукові ракети, зіштовхуються із “дуже серйозними” звинуваченнями у державній зраді. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
Водночас вчені Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН опублікували відкритий лист на захист затриманих правоохоронцями колег. Як повідомляє проект “Радіо Свобода” “Сибір. Реалії”, за останній рік у держзраді звинуватили вже трьох вчених інституту, які спеціалізуються на аеродинаміці – Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звєгінцева.
Науковці стверджують, що судові переслідування загрожують завдати серйозної шкоди російській науці.
Пєсков, своєю чергою, підтвердив, що ознайомлений з відкритим листом вчених, але додав, що ця справа належить спецслужбам.
Повідомлення про звинувачення з'явилися на фоні успіхів Збройних сил України, котрі заявили про знищення 16 травня шести гіперзвукових ракет "Кинджал".
Раніше президент РФ Володимир Путін, як нагадує Reuters, “хвалився тим, що Росія є світовим лідером у галузі гіперзвукових ракет, які здатні уникнути протиповітряної оборони”.
Щодо відкритого листа науковців, то у ньому наголошено, що всі заарештовані розробники відомі своїми “блискучими науковими результатами” та “завжди залишалися вірними інтересам країни”, - цитує авторів листа видання “Настоящее время”.
Співробітники РАН також пишуть, що трьох вчених було заарештовано зокрема “за виступи на міжнародних конференціях та семінарах, публікації у іноземних журналах з високим рейтингом, а також за участь у проектах з науковцями з інших країн”, хоча неодноразові експертні комісії не виявили у текстах інформації обмеженого доступу.
Автори звернення зазначають, що на тлі дій слідчих вже закриваються критично важливі напрями досліджень, необхідні для створення нової техніки, оскільки вчені “бояться займатися такими дослідженнями”.
Те, що відбувається, на думку представників Академії наук Росії, загрожує катастрофою російської аеродинаміки, – цитує науковців “Настоящее время”.
Як повідомляв Голос Америки, західні експерти стверджують, що швидкість і "невразливість" зброї, яку Кремль називає гіперзвуковою, значно ним перебільшена.
Зокрема, збиття ракети Х-47 "Кинджал" в Україні американською системою Patriot доводить перебільшеність заяв Кремля про начебто невразливість і досконалість російської зброї, інформував Голос Америки з посиланням на цитати експертів у світових ЗМІ.
В статті використано матеріал Reuters.
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