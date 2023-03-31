1 квітня Росія почне головувати у Радбезі ООН. “Поганий жарт” - кажуть в Україні. В США закликають РФ поводитись професійно

Цілий квітень, за планом, Росія головуватиме у Радбезі ООН (щомісяця головування змінюється почергово між членами Ради Безпеки). Представники України засуджують таку ситуацію на фоні жорстокої війни Росії проти України, західні ЗМІ цитують висловлювання представника України в ООН про “абсурд на новому рівні”.

Не існує реального міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність.

Поширення дезінформації і "церемоніальна посада"

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, адміністрація Джо Байдена вважає, що Росія «продовжуватиме використовувати своє місце в Радбезі для поширення дезінформації», і закликала країну «вести себе професійно» під час перебування на посаді", - цитує Reuters.

В постійному представництві США при ООН у коментарі Голосу Америки повідомили: "Ми очікуємо, що Росія буде поводитися професійно під час свого запланованого головування в квітні, а Рада продовжить свою важливу роботу з низки питань миру та безпеки в усьому світі. Тим не менш, ми також очікуємо, що росіяни продовжуватимуть використовувати своє місце в Радбезі для поширення дезінформації та намагатимуться відвернути увагу від своїх дій в Україні, воєнних злочинів, які вони здійснюють, і обурливих порушень Статуту ООН".

"Ми продовжуватимемо викривати їхню брехню та надавати Раді Безпеки правдоподібні голоси, дані та факти. Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді Безпеки ООН. На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність. Як би неприємно не було б бачити, що Росія головує в Радбезі, насправді це церемоніальна посада, яку обіймають члени Радбезу місяць за місяцем в алфавітному порядку. Перебування на посаді голови не додає додаткової довіри до теорій змови, які висуває Росія, а також не змінює той факт, що понад 140 держав-членів засудили її агресію проти України", - йдеться у коментарі постпредставництва, наданому Українській службі Голосу Америки.

Чи можете ви уявити собі таких кровожерливих деспотів, як Адольф Гітлер, Саддам Хусейн чи Пол Пот головуючими у Раді Безпеки ООН?

“Чи можете ви уявити собі таких кровожерливих деспотів, як Адольф Гітлер, Саддам Хусейн чи Пол Пот головуючими у Раді Безпеки ООН, що відповідає за збереження глобального миру та злагоди? Це не першоквітнева витівка. Наступного місяця Путін вступить на посаду голови Радбезу”, - написав представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Він також наголосив, що країна, яка здійснює воєнні злочини та бомбардує українські міста, не може головувати у Раді Безпеки.

Востаннє Росія очолювала Раду Безпеки ООН у лютому 2022 року, коли й розпочала повномасштабне вторгнення до України.

«З 1 квітня вони виводять абсурд на новий рівень», – цитує Сергія Кислицю видання The Guardian . Україна, як відомо, не є членом Радбезу, але представників країни нерідко викликають висловитися з приводу війни.

Бойкоту не буде

Як розповів у ефірі передачі “Час Тайм” кореспондент Української служби Голосу Америки з Лондона Богдан Цюпин, згідно з інформацією від українських дипломатів, ймовірно не вдасться реалізувати ідею бойкоту Радбезу. Попередньо у дипломатичних колах говорили про можливість усім присутнім покинути зал, щоб представник Росії “головував у порожній кімнаті”.

“Жодна держава-член Радбезу не планує будь-якої форми бойкоту або протесту, окрім зниження активності щодо участі у певних заходах”, - стверджує The Guardian. Більшість таких заходів - поточні брифінги та звіти про миротворчі місії ООН у всьому світі. А головування у Раді дає повноваження щомісяця організовувати власні сесії.

За інформацією The Guardian, Росія вже планує скористатися таким правом, зокрема щоб говорити про “ризик, пов’язані з порушенням угод, що регулюють експорт озброєнь і військової техніки”

Плануються і відкриті дебати “про ефективну багатосторонність і ситуацію на Близькому Сході”.

Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН.

У Twitter Кулеба написав : “Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня - поганий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Раді безпеки ООН”.

Ядерні загрози

Натомість у переддень вступу Росії на посаду голови Радбезу в ООН триває засідання, скликане за ініціативою України.

“Наразі ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли з часів Холодної війни”, - заявив у п'ятницю, 31 березня, заступник посла США з політичних питань в ООН Роберт Вуд, оцінюючи дії Росії і Білорусі.

“Триваюче ігнорування Путіним власних обіцянок своїм друзям щодо міжнародних зобов’язань Росії [зокрема зобов’язання перед лідером Китаю ефективно зменшити ризик ядерної війни, - ред.] та його готовність пожертвувати стратегічною стабільністю заради досягнення своїх цілей в Україні є ризиком для порядку денного цієї Ради щодо підтримки міжнародного миру та безпеки”, - сказав Вуд.

Уповноважена ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу з огляду на домовленість РФ з Білоруссю про розміщення на її території ядерної зброї заявила: “Ліквідація ядерної зброї залишається найвищим пріоритетом у сфері роззброєння ООН і метою, якій залишаються відданими держави-учасниці [...] Виконання цих зобов'язань є важливим елементом запобігання розповсюдженню та використанню ядерної зброї та її ліквідації. Це лежить в основі підтримки міжнародного миру та безпеки”.

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