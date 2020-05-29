Росія, Африка, Латинська Америка … У ВООЗ знепокоєні новими осередками поширення COVID-19

У той час як зростання кількості нових випадків захворювання на COVID-19 уповільнюється у США та в Європі, у ВООЗ занепокоєні посиленням пандемії в інших регіонах світу. Там уважно спостерігають за значним зростанням нових випадків в Росії, Африці, Латинській Америці, у деяких країнах Південно-Східної Азії та Європи. Про це під час телевізійного круглого столу, який проводив CNN 28 травня, заявила Марія Ван Керкав, представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідальна за технічні заходи з подолання пандемії, повідомляє агентство.

«Це регіони, які викликають занепокоєння, тому що, як нам і вам відомо, коли вірус має можливість вкоренитися, він може рости дуже швидко. І у будь-якому з цих регіонів вірус може реально поширюватися дуже швидко і ми бачили, як цей вірус вражає вразливе населення. Нас це дуже непокоїть», - сказала вона.

За її словами, якщо все піде вдало, вакцину можна буде починати розповсюджувати вже наприкінці цього року. Наразі розробляються десятки вакцин по всьому світові. Але лише близько десяти знаходяться на стадії клінічних випробувань.

Дивіться також: Про прогрес у пошуку вакцини проти коронавірусу розповіли американські вірусологи. Відео