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Війна та санкції послаблюють вплив Росії в Центральній Азії. Хто замінить Москву в регіоні?
Очікується, що вплив Росії на колишні радянські республіки Центральної Азії зменшиться через війну в Україні та запроваджені Сполученими Штатами та їхніми союзниками санкції, які послаблюють економіку країни, вважають експерти.
Один із важелів впливу Москви на п’ять країн регіону – Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан і Таджикистан – їхня залежність від грошових переказів від трудових мігрантів, які працюють у Росії, каже Дженніфер Брік Муртазашвілі, керівниця Центру управління та ринків в Університеті Піттсбурга.
Дані Світового банку, опубліковані в березні, свідчать про важливість грошових переказів, які, за її словами, в деяких випадках «були порівнянними або навіть більшими, ніж експорт товарів і послуг цих країн».
«У минулому країни Центральної Азії насторожено ставилися до Росії, оскільки розуміли, що (їхні економічні відносини) змінюються, якщо вони ображають Москву», — сказала Муртазашвілі Голосу Америки. Але, за її словами, баланс змінився через війну в Україні, і п’ять країн «тепер розуміють, що Росії дуже потрібна робоча сила з Центральної Азії».
Ці країни усвідомили, що важелі тепер в їхніх руках, та починають міркувати над тим, як вони можуть їх використовувати, – сказала вона. «Зараз ми бачимо сильнішу Центральну Азію, яка матиме більше свободи вибору серед великих держав».
За словами Муртазашвілі, слабкість Росії відкриває двері для Китаю, щоб відігравати більшу роль у регіоні, але також збільшує можливості економічного та політичного впливу інших країн.
У вівторок, рівно через три місяці після того, як Росія почала вторгнення, Китай пообіцяв надати 37,5 мільйонів доларів «безкоштовної фінансової допомоги» Узбекистану «для реалізації спільних соціально значущих проектів», згідно з урядом Узбекистану.
Угоду підписали заступник міністра інвестицій та зовнішньої торгівлі Узбекистану Азіз Войтов та посол Китаю в Ташкенті Цзян Янь, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства інвестицій та зовнішньої торгівлі Узбекистану.
Днем раніше помічник державного секретаря США у справах Південної та Центральної Азії Дональд Лу очолив делегацію США до регіону з п’ятиденною поїздкою до Киргизької Республіки, Узбекистану, Таджикистану та Казахстану.
За даними Держдепартаменту, метою поїздки є «зміцнити відносини США з регіоном і просувати спільні зусилля для створення більш пов'язаної, процвітаючої та безпечної Центральної Азії».
Минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з Мухтаром Тілеуберді, міністром закордонних справ Казахстану.
На зустрічі, за даними Держдепартаменту, Блінкен підтвердив «прихильність США мінімізувати вплив санкцій, запроваджених проти Росії, на союзників і партнерів, включаючи Казахстан».
Рафаелло Пантуччі, старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама в Сінгапурі та автор книги «Сіностан: Китайська ненавмисна імперія», сказав, що, хоча очікується, що вплив Росії зменшиться, вона залишиться важливим гравцем у регіоні.
Лідери країн Центральної Азії «завжди мали певну стурбованість і скептицизм щодо Росії», що посилилися із російським вторгненням в Україну, сказав він Голосу Америки. «Природні зв’язки та громадська думка означають, що їх буде важко повністю розірвати, але очевидно, що регіональні уряди не в захваті від дій президента Путіна» в Україні.
На початку війни Путін зателефонував до глав центральноазіатських держав, щоб отримати підтримку для його запланованої окупації України. Але п’ятеро лідерів відповіли обережно, не схвалюючи і не засуджуючи вторгнення.
Хоча Китай деякий час розширює своє присутність у регіоні, говорить Пантучч, «регіон буде все більше відчувати себе розчарованим, оскільки, на відміну від Росії, Китай не дуже зацікавлений у втручанні, щоб розв’язати якісь проблеми, але зосереджений виключно на власних інтересах».
Темур Умаров, співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, також передбачив, що Росія залишиться впливовою в регіоні.
«Росія розуміє, що відбувається тут, у Центральній Азії, і робить це краще, ніж будь-який інший іноземний актор у регіоні, — сказав Умаров Голосу Америки з Бішкеку, столиці Киргизстану, - це дійсно важко змінити».
За словами Умарова, п’ять держав Центральної Азії прагнули диверсифікувати свої зв’язки з рештою світу з моменту здобуття ними незалежності від Москви на початку 1990-х років.
«Дії Росії щодо України пришвидшать процес пошуку заміни Росії в цих країнах», - сказав Умаров.
«Звичайно, Китай є країною номер один, яка має потенціал для цього в багатьох сферах, особливо в логістиці через географічне розташування та економіку».
Але, за словами Муртазашвілі, Китай не дуже популярний у Середній Азії. «Люди розуміють, що сталося з уйгурами, і побоюються наблизитися до Китаю», — сказала вона.
Три з п’яти країн Центральної Азії межують із західним регіоном Китаю Сіньцзян. США та інші країни звинувачують Пекін у геноцидних діях його уйгурської меншини. Пекін відкидає звинувачення як брехню і каже, що Китай бореться проти «трьох сил зла», а саме сепаратизму, екстремізму та тероризму в регіоні.
Більшість тюркських країн Центральної Азії культурно, релігійно та етнічно близькі до уйгурів у Сіньцзяні.
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Речник Державного департаменту США Нед Прайс: вже незабаром будуть оголошені нові партії військової допомоги Україні. Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
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США посилять санкції через спроби Росії приєднати Херсонську область – речник Держдепу
Сполучені Штати будуть «виносити на світло» спроби Росії захопити територію України, а також будуть посилювати каральні економічні санкції проти тих, хто ці дії уможливлює. Також США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.
За його словами, США занепокоєні спробами Росії «встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області».
Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.
Нед Прайс сказав, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: «від визнання так званих «народних республік», як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку та Луганську, до спроби анексії, як Росія зробила в Криму».
Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Державного департаменту, США починають бити на сполох на випередження ще і через той указ, який «в односторонньому порядку ухвалив президент Путін, і який уможливлює у прискореному порядку видавати російські паспорти громадянам України».
За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх матріонеток, які публічно закликають до включення Херсонської області до складу Росії до кінця року.
«Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти», – наголосив речник зовнішньополітичної служби США.
Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України. Ці потужності, за словами Неда Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі.
Не залишилися непоміченими у Вашингтоні і візити високих російських чиновників до Херсону, які говорять, що «Херсон займе гідне місце у нашій російській батьківщині», або що «Херсон залишиться в Росії назавжди». У середині травня Херсон відвідав віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який заявив, що «Херсонська область має великі перспективи» і що регіон «займе гідне місце в російській родині». Десятьма днями раніше секретар генеральної ради правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Турчак сказав, що Росія прийшла до Херсонської області назавжди.
Як заявив Нед Прайс, Росія також натякнула на те, що вона може створити «Херсонську народну республіку», провівши «сфабрикований референдум» за зразком тих, що вона проводила в Донецьку і Луганську, і на підставі яких вона проголосила їх «Донецькою» і «Луганською народними республіками».
Спираючись на опитування, проведені до широкомасштабного нападу Росії у лютому цього року, Нед Прайс говорить, що лише близько 20% українців на цих територіях позитивно ставилися до Росії і з часу агресії, їхня кількість «швидше за все зменшилася ще сильніше».
Росії бракує легітимності на цих територіях, бо українці чинять опір та відмовляються від співпраці з окупаційним режимом, а отже, її цілі на півдні України провалилися, вважає Прайс.
«Утримання Херсону силою, ймовірно, на думку Кремля, створить сухопутний міст до Криму та надасть можливість проголосити «перемогу» для своєї внутрішньої аудиторії і виправдати загибель сотень тисяч людей, чиї життя забрала війна, яку розпочав Путін за власним вибором», – сказав Нед Прайс.
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