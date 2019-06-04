Ось як Росія планує стати провідною силою в Арктиці

До 2035 року Росія хоче побудувати флот з 13 важких криголамів, в тому числі дев'ять атомних

Кремль продовжуэ розширювати свою присутність в Арктиці. Американська розвідка попереджаэ, що військова та економічна діяльність Москви в цьому регіоні досягла небувалого рівня з часів "холодної війни".



Президент Володимир Путін на початку року оголосив, що Росія значно розширить арктичні вантажні шляхи, які пов'язують російські порти з Китаєм.

Для цього Москва будує сучасні криголами. Останній з них - атомний криголам "Урал", який після двох років будівництва зійшов на воду на верфі у Санкт-Петербурзі.

"Північний морський шлях, освоєння Арктики - для Росії дуже важливе завдання. Завдяки цим криголамам ми зможемо здійснювати це ще успішніше", - заявила Валерія Дітковська, яка працює на Балтійському заводі.



До 2035 року Росія хоче побудувати флот з 13 важких криголамів, в тому числі дев'ять атомних. Останні будуватиме "Росатом" - державний монополіст з ядерної енергетики.



Росія мріє про домінування в Арктиці ще з часів Петра Першого, але лише за радянських часів створення морських шляхів і освоєння північних ресурсів стали національним пріоритетом.

Якщо раніше нас цікавили риба і можливість короткого проходу із заходу на схід, то зараз це ще й газ





Після розпаду Радянського Союзу від цих планів відмовилися, але за президента Володимира Путіна їх знову включили в політичний порядок денний.



"Арктика знову стала цікавою, - каже Марія Дукальская, представниця Музею Арктики і Антарктики у Санкт-Петербурзі. - Цікавою для дослідників, уряду. Якщо раніше нас цікавили риба і можливість короткого проходу із заходу на схід, то зараз це ще й газ".



За оцінками Геологічної служби США, 22 відсотки нерозвіданих родовищ нафти і газу на планеті приховані під арктичними льодами. Деякі експерти вважають, що глобальне потепління має полегшити їхній видобуток.

Контроль над водами Арктики - також військовий пріоритет для Москви. Росія втягнулася у морські суперечки зі США, Канадою і Норвегією





"Арктика дуже чутлива до змін природного середовища, і найяскравіший індикатор - це площа крижаного покриву, - зазначив Олександр Макаров, інший представник Музею Арктики і Антарктики. - Вона значно зменшилася в 2007-2012 роках, досягнувши історичного мінімуму".



Контроль над водами Арктики - також військовий пріоритет для Москви. Росія втягнулася у морські суперечки зі США, Канадою і Норвегією.



"Там завжди були військові бази за часів Радянського Союзу. Те, що ми зараз бачимо, зростання військової присутності, це просто відновлення", - підкреслила Надія Харлампьева, редактор журналу "Арктична ідея".

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