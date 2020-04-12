В Росії рекордна кількість нових випадків COVID-19

Росія повідомила про рекордні 2 186 нових випадків COVID-19 за добу, які зафіксували в суботу.

Тепер кількість підтверджених випадків коронавірусу в Росії становить 15 770 людей. 130 людей померли. За офіційними даними російської влади, у країні провели до 1.2 мільйона тестів на вірус.

У Москві та багатьох інших регіонах країни майже два тижні тому ввели режим самоізоляції, щоб знизити рівень зараження, проте влада вже визнала, що столичні лікарні зараз працюють на межі можливостей.

У суботу кореспондент Reuters бачив десятки машин швидкої допомоги, що вишикувалися в чергу перед лікарнею неподалік від Москви. Один із водіїв швидкої допомоги розповів, що він чекав 15 годин, щоб госпіталізувати пацієнта з підозрою на COVID-19.

"Ситуація і в Москві, і в Санкт-Петербурзі (але в більшій частині в Москві) досить напружена, тому що кількість хворих людей зростає", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Московська влада планує з наступного тижня ввести пропускну систему для контролю за пересуванням по місту. У суботу дорожня поліція встановила контрольно-пропускні пункти на головних транспортних магістралях Москви, проте систематичні перевірки поки не проводять.

На ранніх стадіях епідемії в Росії офіційно було зареєстровано не так багато випадків зараження в порівнянні з країнами Західної Європи, проте в квітні цифри різко зросли. До кінця березня чиновники запевняли, що ситуація знаходиться під контролем, і що про епідемію коронавірусу не йдеться.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загалом у світі зафіксували 1 мільйон 789 тисяч випадків коронавірусу у 185 країнах світу. Понад 404 тисячі людей одужали, 109 тисяч - померли.

У США заразились 530 тисяч людей, загалом на COVID-19 протестовано понад 2 мільйони 688 тисяч людей.

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