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Індія та Туреччина збільшили імпорт російської продукції на тлі санкцій - медіа
Обсяг імпорту з Росії різко впав після введення проти неї санкцій, але низка країн, серед яких Індія, Туреччина та Бразилія, з кінця лютого значно наростили постачання. Про це пише The New York Times.
Індія збільшила імпорт товарів із Росії на 430%, Туреччина – на 213%, Бразилія – на 166%. Серед європейських країн лідерами російського імпорту стали Бельгія, яка збільшила імпорт на 130%, Іспанія – на 112% та Нідерланди – на 74%, зазначає видання.
Водночас майже всі з вивчених The New York Times країн скоротили постачання товарів до Росії. Виняток склали Туреччина, яка збільшила свій експорт на 113% та Китай з показником 24%.
Днями агенція Bloomberg повідомила, що Євросоюз стурбований зростанням постачання побутової техніки до Росії з Вірменії та Казахстану.
За даними Європейського статистичного агентства, за перші вісім місяців цього року Вірменія імпортувала з ЄС більше пральних машин, ніж за останні два роки.
Казахстан, як стверджує Євростат, імпортував із Євросоюзу холодильників на суму майже 21,5 мільйона доларів – утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Джерела Bloomberg припускають, що деякі компоненти та мікросхеми з побутової техніки можуть бути використані у військових цілях. Це викликає занепокоєння Брюсселя.
За даними Мінекономрозвитку РФ, у вересні в межах паралельного імпорту до Росії завезли понад мільйон тонн різних товарів на суму в понад дев'ять мільярдів доларів.
Після початку війни Росії в Україні США, Велика Британія та ЄС запровадили кілька раундів масштабних санкцій проти Москви. Обмеження серед іншого торкаються російських енергоресурсів та сировини, ювелірних виробів, косметики, сигарет.
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- Голос Америки
Путін не хоче ядерної ескалації чи перемовин, але продовжувати бойові дії РФ не має підготовлених сил - аналітики
Росія і надалі намагатиметься продовжувати бойові дії в Україні з використанням звичайної зброї, прагнучи утримати окуповані території, захоплювати нові, а також домагатись зменшення підтримки України з боку Заходу на тлі суворої зими, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 30 жовтня.
Путін не бажає ані виходу з війни, ані ядерної ескалації, вважають американські аналітики. Російський президент не готовий до перемовин, однак застосування ним тактичної ядерної зброї також малоймовірно, за оцінками аналітиків, за виключенням сценарію, за якого Україна досягне значних успіхів по всьому театру бойових дій. Також Путін, ймовірно, не бажатиме прямого військового протистояння з НАТО, йдеться в повідомленні.
Щоб забезпечити продовження війни в Україні, Путін, ймовірно, продовжить надсилати на фронт погано підготовлених мобілізованих росіян, замість того, щоб взяти паузу і провести підготовку на створення ефективної військової сили, припускають американські аналітики.
Вони очікують на дві хвилі поповнення російських сил в Україні - у наступні тижні та навесні. Хоча Путін оголосив про завершення мобілізації резервістів, російський міністр оборони Шойгу вказав, що залучатимуть так званих "добровольців", а з першого листопада починається призов в російських збройних сил, пише ISW.
Про погану підготовку мобілізованих російських резервістів йдеться і у щоденному звіті британського Міноборони. "Росія з середини жовтня відправила декілька тисяч щойно мобілізованих резервістів на передову в Україні. В багатьох випадках вони погано оснащені", - твітує відомство 31 жовтня.
Британське відомство вказує на повідомлення, що багато резервістів мають зброю, вперше введену в експлуатацію в 1959 році, і її практично неможливо використовувати через погані умови зберігання.
Зусилля з інтеграції резервістів із солдатами-контрактниками та військовими ветеранами створить подальші складнощі для російської системи логістики, вважають британські аналітики.
На погану якість підготовки військового керівництва середньої ланки в російських збройних силах як одного з основних факторів провалу в Україні вказує і колишній командувач військами США в Європі Марк Гертлінг.
В серії твітів він обгрунтовує своє переконання, що сильні сторони - професіоналізм, турбота про особовий склад та обладнання українського військового керівництва на місцях - стане ключовою перевагою українських збройних сил над російськими цієї зими.
"Хоча погода і грунт загрожують обом сторонам однаково ... дисципліновані солдати діють краще", - каже Гертлінг.
- Голос Америки
Байден та інші світові лідери вітають Лулу да Сілва з перемогою на виборах президента Бразилії. Ось що він казав про Україну
Президент США Джо Байден привітав Луїса Ігнасіо Лулу да Сілва з перемогою у "вільних, чесних та справедливих" виборах на пост президента Бразилії. У заяві Білого дому зазначено, що Байден сподівається на продовження співпраці між США та Бразилією.
У другому турі президентських виборів у Бразилії в неділю 30 жовтня 77-річний колишній президент країни та лідер лівої Робочої партії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва здобув перемогу над чинним президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Лула отримав 50,9% голосів, порівняно з 49,1% відданих за чинного президента Бразилії 67-річного лідера консервативної Ліберальної партії Болсонару.
У 2018 році Да Сілва був засуджений до ув’язнення за звинуваченням у корупції. Він наполягав на своїй невинуватості й називав кримінальне переслідування політично вмотивованим, а в березні 2021 року суд повністю його виправдав і скасував вирок.
Із перемогою да Сілву привітали також лідери ЄС, Великої Британії, Канади, Індії, Китаю, Росії та інших країн.
А президент України Володимир Зеленський у привітанні у Twitter зазначив, що розраховує "на активну співпрацю з давнім другом України та посилення - стратегічного партнерства задля забезпечення демократії, миру, безпеки та добробуту в Україні, Бразилії та всьому світі!"
У травні в інтерв'ю виданню Time да Сілва сказав, що замість того, щоб бути за столом переговорів для закінчення російської війни, Зеленський виступає у парламентах країн Європи і називав українського президента таким самим відповідальним за війну, як і президента Росії Путіна: "Він хотів війни. Якби він не хотів війни, він би ще трохи домовлявся. Ось так. Я критикував Путіна, коли був у Мехіко [у березні], сказавши, що вторгнення було помилкою. Але я не думаю, що хтось намагається допомогти досягти миру. Люди розпалюють ненависть до Путіна. Це не вирішить нічого!"
У статті використано матеріали Reuters, Times, російськомовної служби Голосу Америки
«Зернову ініціативу» намагаються втілювати попри неучасть Росії
Представники ООН, України і Туреччини заявили, що вони далі працюють відповідно до міжнародної домовленості про експорт українського збіжжя, хоча Росія заявила минулими вихідними про припинення своєї участі.
Ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства.Реджеп Таїп Ердоган
Українське міністерство інфраструктури повідомило у понеділок 31 жовтня, що з України вирушили 12 вантажних суден і до українських портів прямують ще 4.
У повідомленні з Києва також йдеться, що відповідно до домовленості судна й далі оглядають інспектори ООН і Туреччини, а російська делегація, яка бойкотує процес, «була поінформована».
«Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації Зернової ініціативи», - повідомляє український уряд.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок у Стамбулі: «Навіть якщо Росія поводиться нерішуче, бо вона не отримала такі ж вигоди, ми будемо і далі рішуче докладати зусиль на користь людства».
Речник ООН підтвердив, що у понеділок у водах біля Стамбула інспектори ООН і Туреччини провели 40 оглядів суден.
Так звана «Зернова ініціатива» була підписана у липні в Стамбулі за участі України, ООН, Туреччини і Росії, щоб відновити постачання української пшениці та інших продуктів заблокованих внаслідок російського вторгнення в Україну, що супроводжувалося російськими бомбардуваннями українських міст, включно з Одесою та іншими чорноморськими портами, і фактичною морською блокадою України.
На тлі міжнародної харчової кризи Москва під зовнішнім тиском погодилася на «Зернову ініціативу», що мала б гарантувати проходження суден з пшеницю та іншими харчовими продуктами з українських портів через Чорне море до Туреччини і далі.
Але 29 жовтня Росія заявила, що припиняє участь у домовленості на невизначений час після того, що у Москві навали українським нападом на російські військові кораблі в Севастополі.
Росія заявляє, що не може гарантувати безпеку суднам, які виходять з українських портів, в той час як Україна вказує, що саме Росія запускає ракети, зокрема з російських кораблів, по українських містах включно з портами Одеси і Миколаєва, і саме Росія намагається тримати Україну у морській блокаді.
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Дрони й термобілизна для ЗСУ, арт-терапія для дітей - як фонд у Техасі допомагає Україні
Повномасштабна війна Росії в Україні активізувала роботу багатьох організацій українців у США, які допомагали Батьківщині ще з 2014 року. Серед таких організацій – техаський фонд Liberty Ukraine, що розширив діяльність і допомагає військовикам на передовій, вимушеним переселенцям та українським біженцям в Америці. Голос Америки продовжує розповідати про діяльність українських благодійних фондів та неурядових організацій у США.
Продаж пива, звареного за рецептом львівської броварні, ляльок-мотанок та сувенірів з України, гаражні розпродажі або продаж свіжої домашньої випічки - від початку повномасштабної війни Росії в Україні активісти української громади в техаському Остіні ледь не щотижня проводять різноманітні благодійні заходи. Усі виручені кошти ідуть на допомогу ЗСУ і вимушеним переселенцям, розповідає Голосу Америки організаторка подій, засновниця фонду Liberty Ukraine Тоня Левчук.
Активістка каже: разом з іншими українцями в Остіні допомагають Україні із 2014 року. А навесні офіційно зареєстрували організацію. "Коли почалась повномасштабна війна, більшість команди з того часу вирішили знову об'єднатися", - розповідає Левчук. - "Багато військових, з якими працювали в 2014 році, багато з них зараз стали командирами, у них уже збільшились потреби, тому що більше в них людей".
80 дронів, 4 автівки, уніформа, тактичне спорядження, електроніка, засоби першої допомоги та інші необхідні на полі бою речі – це лише частина того, що фонду вдалось зібрати за останні півроку.
"В нас немає фізичного офісу, ми намагаємося не мати ніяких витрат на фонд, тобто всі гроші йдуть в Україну. Наші волонтери надають або свої приміщення, або свої гаражі, так само як у мене зараз під стелю", - каже Левчук і додає: місцеві активісти часто пріоритизують допомогу Україні, жертвуючи час і зусилля, які б могли використати для родини, кар'єри чи бізнесів - і ніхто не отримує за це жодних коштів.
Команда Liberty Ukraine налічує близько 30 людей, переважно в Техасі, в логістиці задіяні й активісти у Нью-Йорку й Кракові. А в Україні роботу координують волонтери львівської громадської організації «Принцип Свідомості». Її засновник Роман Лобай розповідає: окрім поставок на передову спорядження зі США та інших країн, активістам вдалось налагодити й місцеве виробництво.
"Патріотичні руки шиють патріотичні речі. Відповідно, коли ми думали про закупівлю термобілизни, то вирішили замовлення з пошиття розміщувати у Львові, в Україні, для того щоб ми могли сплачувати податки, люди мали заробітну плату, відповідно, мали засоби до існування, тому що сьогодні важливо підтримувати людей не лише виключно тою допомогою, яку можна дати продуктами чи речима", - каже Лобай, показуючи Голосу Америки своє виробництво.
"Сьогодні важливо надавати людям роботу, давати впевненість, що Україна є, Україна буде", - вважає громадський діяч. - "Тому, я думаю, що один з найкращих способів підтримати людей – це надати людям роботу. Тому термобілизну, яку ми будемо передавати військовим, ми шиємо в Україні, шиємо тут патріотичними руками із великою любов'ю до своїх військових".
"Для мене дуже складно приймати слова подяки від військових, тому що я вдячна набагато більше. Тому сьогодні я знаходжуся тут, я знаходжуся в теплі, в тому місці, де безпечно, де не не літають ракети, де не стріляють, де розмовляють українською мовою, тільки завдяки тому, що на фронті, на лінії вогню стоять наші військові. І ми зобов'язані все зробити для того, щоб там було якомога безпечніше і тепліше на даний момент захищати нас", - каже активіст.
Іншим важливим напрямом роботи активісти називають допомогу дітям, з травмами війни. Для цього у львівській клініці Святого Миколая обладнують спеціальну ігрову кімнату із проектором і комп’ютерами, безкоштовно наданими техаською компанією. А у місцях колективного проживання у Львові проводять арт-терапію та фізичні заняття – на кошти, виручені під час благодійного аукціону за футболки, розмальовані дітьми-переселенцями.
"Ми маємо дати дітям, які зараз ростуть, свідомість. Ми маємо дбати про психофізичний стан наших дітей, яким далі розбудовувати нашу Україну, які будуть не просто проживати у цій країні, на цій території, а будуть зрозуміти, що вони є нацією, що вони об’єднані однією мовою, цінностями, культурою. І тоді коли діти будуть психологічно здорові, ментально здорові, то думаю, що наша країна буде сильнішою і фізично. Тому що захищати нашу Україну мають люди, які розуміють, чому вони її захищають", - каже Лобай.
Новий проект техаської організації – збір подарунків до різдвяних свят для дітей-переселенців й тих, чиї батьки загинули на війні.
"Ми зараз маємо Amazon вишлист, де ми збираємо подарунки дітям на свята, у нас цей проект буде йти до кінця місяця, тому що ми хочемо, щоб було достатньо часу доставити це все в Україну", - каже Левчук. - "Ми хочемо принести якусь магію цим дітям, тому що це буде інше Різдво, інший Новий рік для всіх родин в Україні. І також листівки відправляємо, і навіть на фронт, коли ми щось передаємо, ми намагаємось якийсь прапор підписати або листівки, це завжди гріє душу нашим хлопцям, дітям".
До створення листівок та малюнків для українців на передовій залучають і самих малюків, аби показати їм, що до перемоги може і має долучитись кожен.
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