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НАТО попереджає, що Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах
Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах у Балтійському та Північному морях чи в Атлантиці у відповідь західним країнам за їхню підтримку України у російській війні. Про це заявив голова розвідки НАТО Девід Каттлер.
"Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які надають безпекову [допомогу] Україні, – сказав Каттлер. - Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх протягом багатьох років у цій сфері".
За його словами, вони патрулюють води Атлантики, активізували діяльність у Північному та Балтійському морях: "Росія активно картографує критичну інфраструктуру союзників як на суходолі, так і на морському дні".
Однак союзники по НАТО уважно стежать за російськими суднами, оснащеними датчиками, які можуть збирати електронну або акустичну інформацію з морського дна, підкреслив він.
Підводні кабелі передають близько 95% інтернет-трафіку в усьому світі зі швидкістю близько 200 терабайт на секунду, при цьому 200 із цих 400 кабелів вважаються критичними, кажуть у НАТО. Каттлер розповів, що ці кабелі забезпечують "фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів США щодня, тому вони справді є стрижнями економіки".
У вересні 2022 року вибухи пошкодили газопроводи Nord Stream 1 і 2, побудовані для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Каттлер відмовився говорити про те, хто стоїть за нападами, посилаючись на те, що слідство триває.
Після вибухів на Nord Stream НАТО значно збільшило кількість кораблів, які патрулюють Північне та Балтійське моря, і створило осередок захисту критичної підводної інфраструктури для вдосконалення співпраці з промисловістю, урядами та експертами.
"Загроза реальна, і НАТО активізується", - сказав німецький генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який з лютого очолює новий осередок.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
В Білому домі відреагували на звинувачення Росії щодо участі США в інциденті з дроном
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі відкинув звинувачення Кремля про те, що США буцімто стоять за атакою дрона в Москві.
"Можу запевнити вас, що в цьому немає участі Сполучених Штатів. Щоб це не було, ми до того не причетні", - заявив Кірбі в інтерв'ю MSNBC в четвер.
Раніше в четвер речник Кремля Дмитро Песков без доказів звинуватив США в тому, що Америка, буцімто стоїть за тим, що в Кремлі називають атакою дрона із замахом на російського президента Путіна.
В Європі висловили занепокоєння, що Москва може використати інцидент для ескалації війни. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав Росію не використовувати інцидент в якості приводу для ескалації війни проти України, збільшення мобілізації.
"Ми закликаємо Росію не використовувати цей буцімто напад, як виправдання, щоб продовжувати ескалацію війни. Це нас турбує", - заявив посадовець у зверненні до преси в Брюсселі в четвер.
Україна заперечує свою участь в інциденті. Президент України Володимир Зеленський напередодні у Фінляндії, заявив, що українські сили не атакували Кремль. "Ми не атакували ні Путіна, ні Москву, ми воюємо на своїй території", – сказав він. У Києві вважають, що заявами про українські дрони у Москві Росія готує виправдання для потенційних "терористичних актів".
Державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Красну площу біля Кремля. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.
“По-перше, я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Загалом, як я вже казав, як ми заявляли, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й громадяни, чоловіки, жінки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки розбомблені, їхні квартири та вулиці, вбиті діти, роз’єднані сім’ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку Росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців, і щоб повернутись до кордонів 2014 року", - сказав держсекретар США.
На прохання уточнити, чи США критикуватимуть Україну, якщо вона самостійно вирішить обстріляти Росію, Блінкен додав: “Ці рішення має ухвалювати Україна - як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет”.
У середу вранці, 3 травня, російські ЗМІ повідомили, що дрони з України "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. У Telegram опублікували нічне відео із вибухом над Красною площею у Москві.
У Кремлі назвали ці удари терактом і пообіцяли відповісти.
- Голос Америки
Переслідування журналістів лише поглиблює ізоляцію Росії - Держсекретар США
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Росії не лишилось жодного акредитованого журналіста зі США, тоді як у США продовжують працювати принаймні 20 офіційно зареєстрованих представників державних ЗМІ Росії.
Під час дискусії з нагоди Всесвітнього Дня свободи преси Блінкен згадав заарештованих за кордоном американських журналістів, зокрема Евана Гершковича, якого за звинуваченням у шпигунстві ув'язнили в Росії. Держдеп його визнав “неправомірно затриманим”, що прирівнюється до статусу заручника.
За словами Блінкена, переслідування Кремлем іноземних громадян, зокрема журналістів, “тільки поглиблює ізоляцію Росії”. Держсекретар наголосив, що його відомство рекомендує всім громадянам США не подорожувати в Росію.
“Хто б ти не був, ти ризикуєш бути витягнутим з вулиці та кинутим до в'язниці. І це лише поглиблює ізоляцію Росії”, - сказав Блінкен.
“Ми бачимо, що люди все з більшої і більшої кількості країн кажуть, що ми туди не поїдемо. І це лише поглиблюватиме відокремлення Росії від решти світу. Це не є в інтересах Росії”, - зазначив дипломат.
За словами Блінкена, на сьогодні канал спілкування між США та Росією, який раніше встановили президенти Байден та Путін, не працює.
“Я розмовляв з міністром закордонних справ (Росії Сергієм - ред.) Лавровим відразу після затримання Евана. Відтоді я з ним не розмовляв. Я чітко тоді дав зрозуміти, що його необхідно звільнити, що необхідно забезпечити доступ консула, після цього ми отримали консульський доступ. Існує канал, який президент Байден і президент Путін створили раніше, щоб спробувати працювати над цими справами. Отже, зв’язок є. Мені хотілося б сказати, що він працює зараз, це допомогло б рухатися вперед. Але наразі у нас його немає, це те, над чим ми працюємо щодня”, - зазначив глава Держдепу США.
Ентоні Блінкен розповів, як США допомагають роботі журналістів в усьому світі. Зокрема за допомогою підтримки фондів, які забезпечують журналістів технологічно або надають правову підтримку у судових справах проти них.
“Ми намагаємося реагувати, щоб допомогти журналістам по всьому світі, які так чи інакше стикаються з залякуванням, примусом, переслідуванням, стеженням. У нас є Технологічний фонд, щоб забезпечувати технологічно журналістів та інших прихильників громадянського суспільства, аби переконатися, що вони можуть продовжувати спілкуватися один з одним і бути підключеними до зовнішнього світу, навіть якщо за ними стежать”, - розповів Держсекретар США.
Інша організація, про яку згадав головний дипломат США, Фонд боротьби з наклепом, який допомагає медійникам, проти яких через їхню роботу подають до суду, аби витіснити їх з бізнесу шляхом судових процесів.
“До цього фонду журналісти та незалежні ЗМІ можуть звертатися за допомогою у захисті себе в суді. У нас є програма, щоб допомогти журналістам захистити себе, фізично чи в кіберпросторі, від залякування та примусу з боку урядів. Ми вкладаємо десятки мільйонів доларів у Фонд свободи ЗМІ для того, щоб вони могли продовжувати вести бізнес навіть у дуже складних умовах”, - зазначив він.
США також входять до Коаліції за свободу ЗМІ, яка складається з понад 50 країн і об'єднує ресурси, інформацію та досвід журналістів та медіакомпаній з усього світу.
- Голос Америки
Щонайменше 57 медійників загинули в Україні за час повномасштабної війни - НСЖУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло щонайменше 57 медійників. Про це у Нью-Йорку заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на заході, присвяченому Всесвітньому Дню свободи преси, повідомляють у НСЖУ.
Виступаючи у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку Томіленко зазначив, що серед загиблих є "і професійні журналісти, і цивільні жертви, і герої-медійники в лавах ЗСУ".
"Однією з останніх жертв є Богдан Бітік, український фіксер італійського видання La Repubblica, якого росіяни вбили минулого тижня у Херсоні", - повідомив голова Національної спілки журналістів України.
Окрім того, Томіленко під час виступу наголосив, що Росія викрадає та незаконно ув’язнює медійників: "Щонайменше один цивільний журналіст, якого захопили у березні минулого року, досі перебуває за ґратами в Росії. Це журналіст агенції УНІАН Дмитро Хилюк з Києва. Ми вимагаємо від Росії звільнити Дмитра Хилюка, звільнити всіх незаконно засуджених кримськотатарських журналістів, також засуджених у Криму Владислава Єсипенка та Ірину Данилович."
Голова Національної спілки журналістів України у своїй промові також згадав затриманого в Росії американця, журналіста видання The Wall Street Journal: "Цими днями на прикладі Евана Гершковича ми бачимо як тоталітарна Росія готова застосовувати свої відомі репресивні практики до кожного незалежного журналіста."
Комітет із захисту журналістів, базований у Нью-Йорку, підтверджує загибель в Україні 16 журналістів від моменту повномасштабного вторгнення Росії. Інформація про це міститься на сайті комітету.
Серед них, зокрема, 51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув 13 березня 2022 року під час обстрілу в Ірпені, виконуючи в Україні редакційне завдання американського журналу Time.
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