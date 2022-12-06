Росія продовжила виробляти передові керовані ракети попри західні санкції - NYT

Деякі з крилатих ракет, які Росія використовувала під час обстрілу України, були виготовлені за кілька місяців після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на британських аналітиків Conflict Armament Research.

Експерти вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених після масованого удару 23 листопада, який призвів до масштабних відключень електроенергії в Україні. Виходячи з маркування на зброї, аналітики дійшли висновку, що одна з ракет була виготовлена цього літа, а іншу виготовили не раніше жовтня.

За висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети, незважаючи на західні санкції, які мали на меті позбавити її необхідних для цього компонентів. Це означає, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, або ж у Росії були значні запаси компонентів до початку війни, пише The New York Times.

У ході чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва аналітики виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, було збудоване з використанням західних напівпровідників.

На початку серпня співробітники та партнери британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) з’ясували, що в зброї, яку Росія використовує проти України, переважають мікрочіпи іноземного виробництва.

Після початку війни США посилили правила отримання дозволів на експорт до Росії мікроелектроніки, авіоніки та деталей для повітряних суден із використанням американських технологій.

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, радіус дії яких становить близько 300 кілометрів.

Адміністрація Джо Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою, пише видання.

США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. При цьому, за даними The Wall Street Journal, модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки HIMARS, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, зокрема в інших країн, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки, щоб стріляти іншими типами ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдалося б їх виробити чи придбати, заявили посадовці.

Як пише WSJ, Пентагон відмовився коментувати зміни, пославшись на «міркування оперативної безпеки». Українські військові від коментарів також відмовилися.

США раніше передали Києву 20 систем HIMARS.

Поставлені Україні системи HIMARS вражають цілі на відстані до 80 кілометрів. Наведення ракет відбувається по GPS, що дозволяє точково бити по цілях, у тому числі вночі. Поява цих систем створила для російської армії серйозні проблеми на фронті, зазначали експерти.

Цього місяця Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт виробництва додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За даними відомства, Lockheed Martin отримала стимулюючий контракт із фіксованою ціною у розмірі 430,9 мільйона доларів на виробництво HIMARS для задоволення термінової потреби у підтримці армії та різних партнерів із іноземних військових продажів. Пентагон не уточнює, які саме партнери маються на увазі і кому будуть передані нові системи.