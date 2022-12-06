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Росія продовжила виробляти передові керовані ракети попри західні санкції - NYT
Деякі з крилатих ракет, які Росія використовувала під час обстрілу України, були виготовлені за кілька місяців після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на британських аналітиків Conflict Armament Research.
Експерти вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених після масованого удару 23 листопада, який призвів до масштабних відключень електроенергії в Україні. Виходячи з маркування на зброї, аналітики дійшли висновку, що одна з ракет була виготовлена цього літа, а іншу виготовили не раніше жовтня.
За висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети, незважаючи на західні санкції, які мали на меті позбавити її необхідних для цього компонентів. Це означає, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, або ж у Росії були значні запаси компонентів до початку війни, пише The New York Times.
У ході чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва аналітики виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, було збудоване з використанням західних напівпровідників.
На початку серпня співробітники та партнери британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) з’ясували, що в зброї, яку Росія використовує проти України, переважають мікрочіпи іноземного виробництва.
Після початку війни США посилили правила отримання дозволів на експорт до Росії мікроелектроніки, авіоніки та деталей для повітряних суден із використанням американських технологій.
Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, радіус дії яких становить близько 300 кілометрів.
Адміністрація Джо Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою, пише видання.
США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. При цьому, за даними The Wall Street Journal, модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки HIMARS, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, зокрема в інших країн, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки, щоб стріляти іншими типами ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдалося б їх виробити чи придбати, заявили посадовці.
Як пише WSJ, Пентагон відмовився коментувати зміни, пославшись на «міркування оперативної безпеки». Українські військові від коментарів також відмовилися.
США раніше передали Києву 20 систем HIMARS.
Поставлені Україні системи HIMARS вражають цілі на відстані до 80 кілометрів. Наведення ракет відбувається по GPS, що дозволяє точково бити по цілях, у тому числі вночі. Поява цих систем створила для російської армії серйозні проблеми на фронті, зазначали експерти.
Цього місяця Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт виробництва додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS.
За даними відомства, Lockheed Martin отримала стимулюючий контракт із фіксованою ціною у розмірі 430,9 мільйона доларів на виробництво HIMARS для задоволення термінової потреби у підтримці армії та різних партнерів із іноземних військових продажів. Пентагон не уточнює, які саме партнери маються на увазі і кому будуть передані нові системи.
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США привітали Україну із Днем ЗСУ. Зеленський вручив державні нагороди воїнам на передовій у Слов’янську
Посольство США в Києві привітало українців із Днем ЗСУ. "У День Збройних сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє", - йдеться у повідомленні.
"Світ знає, за що ви боретесь: за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні. Я бачу, як вас вітають визволені українці після ваших перемог, як вони підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І, дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе", - заявила американська посолка Бріджит Брінк.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України у відеозверненні на в’їзді до Слов’янська Донецької області.
"Дорогі захисники, три десятиліття, вісім років, 9 місяців, 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, в мороз, в будні та свята. Щодня, завжди ми будемо пам’ятати про ваш подвиг, завжди будемо допомагати вашій роботі і вклонятись вашій силі", - Зеленський також закликав згадати всіх, хто віддав своє життя за Україну, і вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.
Зеленський також вручив воїнам державні нагороди, зокрема, присвоїв звання Героя України, повідомляє Офіс президента України.
Канада надасть Україні $11 млн на розмінування
Канада надасть Україні фінансування для розмінування територій. 15 мільйонів канадських доларів (11 мільйонів доларів США) буде виділено для закупівлі обладнання для виявлення та знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не розірвалися.
"Українська влада зараз оцінює, що міни виявлені на 30% території країни", - сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Канада уже надає спецзахист для саперів, а також фінансує передові системи розмінування з дистанційним керуванням для очищення великих територій, наприклад сільськогосподарських угідь.
У серпні Державний департамент США схвалив допомогу на суму 89 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні оснастити та навчити 100 команд з розмінування та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися.
"Ми ніколи не похитнулися у нашій відданості світу, вільному від мін", - написала Жолі у Twitter, нагадавши про 25-ту річницю Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Раніше про домовленість щодо збільшення допомоги Канади у розмінуванні українських територій повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У статті використано матеріали Reuters
ЄС і США хочуть уникнути торговельної війни довкола субсидування «зелених» технологій
Чільні представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки кажуть, що готові працювати над тим, аби уникнути проблем у торгівлі між партнерами внаслідок економічної політики, яка впливає на умови промислової конкуренції.
Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було.Джо Байден
Йдеться про масштабні пропозиції уряду президента Джо Байдена відповідно до ухваленого Конгресом у серпні, «Закону про зниження інфляції» (Inflation Reduction Act «IRA»).
Акт передбачає податкові та інші заохочення на $430 мільярдів, що мали б сприяти розвитку галузей для збереження довкілля, а також можливість зменшення цін для американців.
Європейці стурбовані тим, що фінансові стимули створять переваги для американських підприємств і несправедливо знизять конкурентоспроможність європейських.
«Є ризик, що IRA може призвести до несправедливої конкуренції, може закрити ринки і зруйнувати ті ланцюги постачання, які вже зазнали випробувань КОВІДом», - сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня в Бельгії.
Урсула фон дер Ляєн звернула увагу на гасло «Купуй американське!», яке в основі цієї ініціативи США, і на те, що вони назвала «податковими знижками, які можуть призвести до дискримінації», а також «субсидіями виробникам, що можуть призвести до перегонів у субсидіях».
«Дозвольте мені заявити чітко: конкуренція - це добре. Вона підштовхує нововведення, посилює ефективність і забезпечує просування вперед, і таким чином знижує вартість чистих технологій. Конкуренція між Європою і Сполученими Штатами може підштовхнути промисловість і там, і там до покращення, оновлення і швидших перетворень», - підкреслила президентка Єврокомісії, зауваживши, що «ми не лише створимо добре оплачувані робочі місця у Європі та США, але ми також знизимо глобальні ціни чистих енергетичних технологій».
Слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації.Еммануель Макрон
Але вона наголосила, що це можливо лише при конкуренції «на рівних умовах» і закликала працювати зі США, а також «змінити наші власні правила, щоб сприяти інвестиціям» в переході економіки Європи на чисті технології.
Ці питання були порушені під час державного візиту французького президента Емануеля Макрона до США на початку грудня.
Макрон сказав в інтерв’ю американському телеканалу CBC News, що американські субсидії «вбивчі», для європейських галузей, бо вони «в 2-3 рази вищі ніж у Європі».
Французький президент наголосив, що особливо в умовах російської війни в Україні «слабка Європа… не відповідає інтересам американської адміністрації і навіть американського суспільства».
Американський президент Джо Байден погодився з можливістю «поправок», які б знизили загрозу дискримінації.
«Я ніколи не мав намірів виключити ти, хто з нами конкурує. Таких намірів не було», - сказав Байден.
Еммануель Макрон сказав, що його переговори з Байденом підтвердили повну тотожність позиції «щодо української ситуації», і що розмови про IRA були «дуже плідні й глибокі».
«Ми подолаємо їх (побічні наслідки IRA)», - заявив французький лідер.
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