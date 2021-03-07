Росія хоче підірвати довіру до західних вакцин від COVID-19 - Wall Street Journal

Російські спецслужби розгорнули кампанію із підривання довіри до вакцин Pfizer та інших препаратів західного виробництва від COVID-19, використовуючи публікації в інтернеті, в яких ставиться під сумнів безпека препаратів, що була неодноразово доведена міжнародними дослідженнями.

Про це повідомила в неділю газета Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб.

Неназваний представник Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту, який відстежує іноземні дезинформаційні кампанії, вказав на чотири публікації, які, за його словами, служили прикриттям для російської розвідки.

У публікаціях роздмухувалась тема побічних ефектів вакцин, ставилася під сумнів їхня ефективність, заявлялося, що влада США прискорила процес схвалення вакцини Pfizer, а також робила інші помилкові або оманливі кроки.

Хоча аудиторія цих сайтів невелика, американські офіційні особи заявили, що зазначені сайти дають неправдиву інтерпретацію подій, що можуть підхопити російські та міжнародні медіа.

"Ми можемо сказати, що ці канали безпосередньо пов'язані з російською розвідкою", - заявив представник центру. - "Вони всі належать іноземцям і базуються за межами США. Вони сильно різняться за охопленням, тоном, аудиторією, але всі є частиною російської пропагандистської та дезінформаційної екосистеми".

Крім того, російські державні ЗМІ і російські урядові акаунти у Twitter намагалися викликати стурбованість вартістю і безпекою вакцини Pfizer. Неурядові експерти побачили в цьому спробу підняти продажі конкуруючої російської вакцини "Супутник-V".

Wall Street Journal пише: твердження, що російські спецслужби організували появу публікацій проти західних вакцин, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею.

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