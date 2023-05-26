США, Японія засудили ядерну домовленість Росії та Білорусі

Мирний процес між Вірменією та Азербайджаном пожвавився і має найкращі шанси досягти успіху, вважає колишній високопосадовець Державного департаменту Філіп Рікер.

«Зараз, на мою думку, унікальний шанс за останні 30 років з точки зору можливості побачити справжній мир», – сказав у розмові з Голосом Америки Філіп Рікер, який був заступником помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії та старшим радником Державного департаменту з переговорів на Кавказі.

Шлях до мирної угоди через припинення вогню

Коментуючи нещодавні заяви лідерів обох країн про взаємне визнання територіальної цілісності, він сказав, що тепер Вірменія та Азербайджан мають працювати над майбутньою мирною угодою, яка має розпочатися з угоди про припинення вогню.

«Я думаю, що якщо вони продовжуватимуть йти тим шляхом, який пройшли, прагнучи, перш за все, мирної угоди, кажучи, що ми більше не будемо воювати, тому що ми бачимо, що така боротьба приносить лише страждання, обриси ширшої нормалізації стануть дуже чіткими», – сказав Рікер.

За його словами, припинення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном принесе «стабільність і процвітання не тільки для Вірменії та Азербайджану, але й для всього регіону Південного Кавказу». Він додав, що США та Європейський Союз доклали багато зусиль для того, щоб сторони дійшли порозуміння.

«Був імпульс, який почався, коли я ще був в уряді, консультуючи Державного секретаря як старший радник на переговорах на Кавказі. І я дуже радий бачити, що це продовжується», – зауважив Рікер у розмові з кореспондентом Вірменської служби Голосу Америки Арамом Аветисяном.

Баку має говорити з жителями Карабаху – Рікер

Як каже Єреван, головним питанням для Вірменії є права та безпека близько 120 000 етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабасі, який є міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

Говорячи про права і безпеку жителів Нагірного Карабаху Рікер сказав, що важливо, щоб були забезпечені права всіх жителів регіону, і для цього керівництву Азербайджану потрібно спілкуватися з представниками Карабаху.

«Права та безпеку потрібно забезпечити всім людям. І я думаю, що це обговорювалося в обох столицях, і їм потрібно над цим попрацювати. Я думаю, що Баку повинен спілкуватися з народом Нагірного Карабаху та обговорювати це, щоб вони мали розуміння щодо того, які гарантії та права вони матимуть, як буде забезпечуватися їхня безпека. Баку потрібно буде зосередитися на роботі з усіма людьми, які знаходяться під його владою, щодо гарантування цих прав і безпеки», – сказав Рікер.

Росія намагається зберегти роль посередника

Заява прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна про те, що Єреван готовий визнати анклав Нагірний Карабах частиною Азербайджану, якщо Баку гарантує безпеку етнічного вірменського населення там, пролунала вперше у понеділок під час прес-конференції у Єревані.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що Баку не має територіальних претензій до Вірменії, і країни мають можливість виходу на мирну угоду, «враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану».

У четвер Пашинян та Алієв 25 травня обговорювали відносини двох країн за посередництва президента Росії Володимира Путіна. Проте після зустрічі в Кремлі не ухвалили спільної заяви за підсумками розмови.

Гірський анклав Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, але визнаний частиною Азербайджану, був джерелом конфлікту між двома країнами Південного Кавказу ще з останніх років перед розпадом Радянського Союзу в 1991 році.

У 2020 році в результаті півторамісячної війни Азербайджан захопив контроль над територіями, які перед тим контролювали етнічні вірмени в та навколо нього, і відтоді періодично закривав єдину дорогу, що з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією, від якої анклав отримує фінансову та військову підтримку. Охороняти дорогу, за угодою між трьома сторонами, мали російські війська.

Як зауважують оглядачі, Росія, яке веде війну проти України, намагається зберегти свою роль посередника на Південному Кавказі у той час як західні країни також намагалися знайти точки дотику між Єреваном і Баку.

Раніше, як повідомляли російські ЗМІ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід намагається втрутитися в конфлікт і дискредитувати російську миротворчу політику.