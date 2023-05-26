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- Голос Америки
США, Японія засудили ядерну домовленість Росії та Білорусі
США засуджують домовленість Москви та Мінська розмістити ядерну зброю на території Білорусі, але не будуть змінювати ядерну присутність у відповідь на такий крок. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.
"Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії з початку повномасштабного вторгнення до України рік тому", - сказав Міллер.
Міллер додав, що "ми не бачимо причини змінювати нашу стратегічну ядерну присутність, або ознак того, що Росія готується використати ядерну зброю".
В четвер Росія та Білорусь підписали домовленість про збереження боєголовок. Путін заявив, що така домовленість не буде порушувати режим нерозповсюдження ядерної зброї і вказав. Олександр Лукашенко заявив, що передача ядерної зброї до Білорусі вже почалась, повідомляють російські ЗМІ.
З осудом домовленості виступила і Японія. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірогазу Мацуно сказав, що таке переміщення зброї "призводить до ескалації напруги".
"Як єдина країна в світі, яка постраждала від ядерного нападу, Японія вважає ядерні погрози Росії абсолютно неприйнятними, - заявив Мацуно. - Уряд Японії вимагає від Росії та Білорусі припинити дії, які призводять до ескалації напруги, ми зі значним занепокоєнням продовжуємо спостерігати за подіями".
В статті використані матеріали АР, AFP, Reuters.
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“Корови наступали на міни”: Український фермер розповів про окупацію та відновлення господарства. Відео
Майже 500 мільйонів гривень втратив український фермер Юрій Вовченко через російських окупантів на Харківщині. Минулої весни його село Гаврилівка було під окупацією, тож фермер не зміг засіяти свої угіддя.
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"Лікарі без кордонів" допомагають постраждалим від атак на лікарню Дніпра
Організація "Лікарі без кордонів" закликала вжити всіх запобіжних заходів, щоб захистити від нападів цивільних та медичні об'єкти. "Напади на медичні об'єкти неприйнятні і повинні зупинитись", - йдеться в соцмедійному дописі організації.
Представники "Лікарів без кордонів" надають психологічну та соціальну підтримку постраждалим пацієнтам, що постраждали в результаті російської ракетної атаки на лікарню 26 травня, повідомили в організації.
Ще одним злочином Росії проти людяності назвав ракетні обстріли лікарні президент України Володимир Зеленський.
"Лише зло може воювати з лікарнями. Тут не може бути воєнної цілі. Це чистий терор Росії, - йдеться в соцмедійному дописі українського президента. - Росія сама обрала шлях зла і сама з нього не зійде. Ми маємо перемогти терор і зробимо це. Україна та весь світ разом".
Через ракетні обстріли Росії по лікарні у Дніпрі, поранено 25 людей, з них двоє дітей, повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов, пише Радіо Свобода. Четверо поранених лікуються амбулаторно, решта – в стаціонарі. Раніше повідомлялось про загибель двох людей від обстрілів. За даними Орлова, також наразі відомо про 12 пошкоджених багатоповерхових будинків.
USAID та Україна ведуть переговори з 15 країнами про застосування в них додатку “Дія”. Відео
Уряди принаймні трьох країн світу зацікавились у використанні українського мобільного додатку “Дія”, про це повідомила очільниця американської агенції USAID Саманта Пауер на презентації додатку у Вашингтоні.
- Голос Америки
Можливість досягти миру між Вірменією та Азербайджаном – найкраща за останні 30 років – Філіп Рікер, колишній високопосадовець Держдепу
Мирний процес між Вірменією та Азербайджаном пожвавився і має найкращі шанси досягти успіху, вважає колишній високопосадовець Державного департаменту Філіп Рікер.
«Зараз, на мою думку, унікальний шанс за останні 30 років з точки зору можливості побачити справжній мир», – сказав у розмові з Голосом Америки Філіп Рікер, який був заступником помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії та старшим радником Державного департаменту з переговорів на Кавказі.
Шлях до мирної угоди через припинення вогню
Коментуючи нещодавні заяви лідерів обох країн про взаємне визнання територіальної цілісності, він сказав, що тепер Вірменія та Азербайджан мають працювати над майбутньою мирною угодою, яка має розпочатися з угоди про припинення вогню.
«Я думаю, що якщо вони продовжуватимуть йти тим шляхом, який пройшли, прагнучи, перш за все, мирної угоди, кажучи, що ми більше не будемо воювати, тому що ми бачимо, що така боротьба приносить лише страждання, обриси ширшої нормалізації стануть дуже чіткими», – сказав Рікер.
За його словами, припинення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном принесе «стабільність і процвітання не тільки для Вірменії та Азербайджану, але й для всього регіону Південного Кавказу». Він додав, що США та Європейський Союз доклали багато зусиль для того, щоб сторони дійшли порозуміння.
«Був імпульс, який почався, коли я ще був в уряді, консультуючи Державного секретаря як старший радник на переговорах на Кавказі. І я дуже радий бачити, що це продовжується», – зауважив Рікер у розмові з кореспондентом Вірменської служби Голосу Америки Арамом Аветисяном.
Баку має говорити з жителями Карабаху – Рікер
Як каже Єреван, головним питанням для Вірменії є права та безпека близько 120 000 етнічних вірмен, які проживають у Нагірному Карабасі, який є міжнародно визнаною частиною Азербайджану.
Говорячи про права і безпеку жителів Нагірного Карабаху Рікер сказав, що важливо, щоб були забезпечені права всіх жителів регіону, і для цього керівництву Азербайджану потрібно спілкуватися з представниками Карабаху.
«Права та безпеку потрібно забезпечити всім людям. І я думаю, що це обговорювалося в обох столицях, і їм потрібно над цим попрацювати. Я думаю, що Баку повинен спілкуватися з народом Нагірного Карабаху та обговорювати це, щоб вони мали розуміння щодо того, які гарантії та права вони матимуть, як буде забезпечуватися їхня безпека. Баку потрібно буде зосередитися на роботі з усіма людьми, які знаходяться під його владою, щодо гарантування цих прав і безпеки», – сказав Рікер.
Росія намагається зберегти роль посередника
Заява прем’єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна про те, що Єреван готовий визнати анклав Нагірний Карабах частиною Азербайджану, якщо Баку гарантує безпеку етнічного вірменського населення там, пролунала вперше у понеділок під час прес-конференції у Єревані.
Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив, що Баку не має територіальних претензій до Вірменії, і країни мають можливість виходу на мирну угоду, «враховуючи, що Вірменія визнала Карабах частиною Азербайджану».
У четвер Пашинян та Алієв 25 травня обговорювали відносини двох країн за посередництва президента Росії Володимира Путіна. Проте після зустрічі в Кремлі не ухвалили спільної заяви за підсумками розмови.
Гірський анклав Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, але визнаний частиною Азербайджану, був джерелом конфлікту між двома країнами Південного Кавказу ще з останніх років перед розпадом Радянського Союзу в 1991 році.
У 2020 році в результаті півторамісячної війни Азербайджан захопив контроль над територіями, які перед тим контролювали етнічні вірмени в та навколо нього, і відтоді періодично закривав єдину дорогу, що з’єднує Нагірний Карабах із Вірменією, від якої анклав отримує фінансову та військову підтримку. Охороняти дорогу, за угодою між трьома сторонами, мали російські війська.
Як зауважують оглядачі, Росія, яке веде війну проти України, намагається зберегти свою роль посередника на Південному Кавказі у той час як західні країни також намагалися знайти точки дотику між Єреваном і Баку.
Раніше, як повідомляли російські ЗМІ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід намагається втрутитися в конфлікт і дискредитувати російську миротворчу політику.
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