Росія раніше давала неправдиву інформацію про MH17 нагадують у JIT, але обіцяють розглянути докази

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи MH17 (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів видала заяву у відповідь на повідомлення Росії про існування доказів, що ракета, яка збила MH17, буцімто, прибула з України в 1986 році, а відео пересування "Бука" з Росії до України - підробка.

"JIT взяла до уваги інформацію, яка була вперше публічно презентована владою Російської Федерації сьогодні", - йдеться в заяві JIT.

Міжнародні слідчі нагадали, що Росія це не відповіла на ряд запитів слідчої групи і пообіцяли розглянути докази надані Росією, після того, як Росія відповість на раніше направлені запити.

"Ще в 2014 році, JIT подавала запит до Росії про отримання всієї відповідної інформації. В березні 2018 року JIT подали окремий запит до Російської Федерації на отримання інформації стосовно конкретних номерів на декількох частинах ракет.

Росія залишила без відповіді ці та декілька інших питань, адресованих їй.

JIT докладно вивчить презентовані сьогодні матеріали щойно Російська Федерація надасть відповідні документи, запит про які надійшов в травні 2018 року і як вимагає резолюція РБ ООН 2166", - йдеться в заяві.

Міжнародні слідчі також нагадали про випадки, коли Росія надавали неправдиву інформацію у справі MH17.

"З початку розслідування і до сьогодні, JIT ретельно аналізує та обробляє інформацію надану Російською Федерацією. Під час цього, JIT досяг висновку, що інформація надана російським міністерством оборони громадськості не відповідала фактам у декількох випадках. Наприклад, заяви про наявність військового літака поблизу MH17 на екрані радара, яка була надана громадськості під час прес-конференції в липні 2014 року", - йдеться в заяві.

В заяві JIT також наголошується на тих висновках, які спільна слідча група зробила раніше. Зокрема, повідомляє JIT, в травні 2018 року оприлюднила звіт про те, що "Бук", який збив рейс MH17 прибув з 53-ї бригади з російського міста Курськ. Бригада є підрозділом збройних сил Росії, зазначають в JIT.

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