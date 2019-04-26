Директор ФБР: Росія продовжує зловживати соцмедіа, щоб вплинути на політику в США

Директор ФБР Крис Рей заявив, що Росія становить значну загрозу для контррозвідки США і продовжує використовувати соціальні медіа, щоб намагатись вплинути на політику Америки.

Росія "становить значну загрозу для контррозвідки США, безперечно, в кіберсфері, те, що ми називаємо зловмисний іноземний вплив, а також через присутність агентів розвідки в цій країні і в багатьох сферах", - заявив Рей, відповідаючи на питання під час події в вашингтонському аналітичному центрі Рада з міжнародних відносин.

Це – не просто загроза під час виборчого циклу. Фактично, ця загроза зберігається 365 днів на рік

"Вони використовують соціальні медіа, несправжні новини, пропаганду, щоб намагатись підвищити градус дискусії і налаштувати нас один проти одного, щоб зашкодити довірі американців до демократії", - наголосив посадовець.

"Це – не просто загроза під час виборчого циклу. Фактично, ця загроза зберігається 365 днів на рік", - додав він.

В своїй промові під час події, директор ФБР приділив багато уваги загрозам, що надходять від Китаю, особливо спробам незаконно отримати доступ до американських новітніх технологій.

"Жодна країна не становить більш широкої загрози, ... як Китай, - заявив директор ФБР, додавши, що наразі провадяться розслідування ФБР, які стосуються Китаю і охоплюють "кожну галузь і промисловість", - цитує Рея The Daily Beast.

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