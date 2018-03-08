Росія дійде до Німеччини – Браудер розкритикував проросійські настрої в Німеччині

Про вплив Путіна в Німеччині розповів Вільям Браудер, фінансист та правозахисник в інтерв’ю німецькому виданню SalonKolumnisten.

Відповідаючи на запитання журналіста, Браудер, зокрема, прокоментував політику з санкцій Німеччини проти Росії та позицію деяких німецьких політиків, прихильних до Росії.

SalonKolumnisten: Є численні зв’язки між західним бізнесом та Росією – спадає на думку Deutsche Bank. В Німеччині все гучніше звучать голоси, які вимагають від нас, європейців, зняти санкції, так як тільки економічне зближення може стримати Росію. Чи Ви згідні?

Білл Браудер: Це, можливо, найдурніше з того, що я чув. Росія вторглась до іншої країни, підстрелила 298 невинних цивільних, які летіли над Україною, вбила десять тисяч українських військових і, через те, що вона не вийшла зі східної України, ми маємо зняти санкції і намагатись з нею взаємодіяти? Як це коментувати?!

- Ви зазначили, що Ви хотіли б зробити щось в Німеччині, але cитуація все ще не є сприятливою для німецького «закону Магнітського». Прокоментуйте це.

Якщо вони (росіяни - ГА) зможуть пройти крізь Україну без наслідків, скоро вони опиняться на вашому кордоні. Йтиметься про німецькі життя

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- У мене враження про Німеччину, що, по-перше, тут є невелика група німецьких бізнесменів, які отримують великі економічні переваги від Росії, або втратили економічні переваги від Росії. Ці люди мають непропорційно великий вплив на певних політиків в німецькому уряді і в парламенті. Ці люди не складають навіть близько великої більшості – звичайний німець не отримує переваг від цих бізнес інтересів. Але вони фактично перебрали на себе, або намагались перебрати на себе німецьку міжнародну політику по відношенню до Росії. Я хотів би сказати, що дуже скоро Німеччина буде фактично на передовій у взаємодії з Росією – якщо Ви не створите наслідків за те, що вони зробили в Україні. Якщо вони зможуть пройти крізь Україну без наслідків, скоро вони опиняться на вашому кордоні. Йтиметься про німецькі життя.

- Лише кілька днів тому, місцевий осередок Соціал-демократичної партії провів обговорення, присвячене питанню «Як продовжувати взаємодіяти з російським сусідом». Очевидно, це резонує серед німців.

- Це немов би Сполучені Штати назвали Пабло Ескобара "наш сусід в Колумбії". Це – абсурд! Є факти, і той факт, якими є наміри Путіна вражає! Він вторгся до України, забрав Крим, бомбить невинних цивільних в Сирії, створюючи мільйони біженців, які приходять до Німеччини.

- Нещодавно, ряд європарламентарів від Німеччини і членів Бундестагу опублікували статтю у Frankfurter Allgemeine на захист Північного потоку-2 у відповідь на іншу статтю парламентарів, які вимагали припинити проект. Північний потік є гарним символом взаєморозуміння між Німеччиною та Росією, так як Анґела Меркель, яка, як вважається, має жорстку позицію стосовно Росії, не зупинила проект. Чому так?

- Цей проект треба зупинити. Він посилює залежність Німеччини від російського газу. Росія декілька разів відключала газ з політичних міркувань. Отож, Німеччина має стати більш залежною від країни, яка використовує газ як політичну зброю? Це – абсурд. Має бути німецька стратегія, щоб повністю диверсифікуватись від Росії, тобто, в тому випадку, якщо Росія продовжить використовувати газ як політичну зброю, як це було раніше, тоді Німеччина не мала б стратегічної слабкості по відношенню до Росії.

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