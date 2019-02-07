Сійярто закликав США допомогти в просуванні видобутку газу в Чорному морі

США можуть допомогти Угорщині диверсифікувати енергоресурси і зменшити закупівлі російських енергоресурсів. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Він закликав американську компанію ExxonMobil прискорити розробку газового родовища в Чорному морі Domino-1, повідомляє Reuters.

В середу Сійярто провів зустріч з Ріком Перрі, міністром США з питань енергетики. Сійярто просив Перрі посприяти тому, щоб розпочати видобуток в Domino-1 – проекті, який тепер контролює Exxon та румунська компаній Petrom, дочірньої компанії австрійської фірми OMV, наголошує видання.

В січні в Exxon заявляли, що вони продовжують оцінювати проект і остаточні рішення залежать від "конкурентних та стабільних бюджетних умов на існуючі концесії на офшорних територіях на час дії угод".

В середу керівник OMV заявив, що компанія веде діалог з урядом Румунії стосовно проекту, вартість якого становитиме мільярди євро, пише Reuters.

У листопаді Перрі закликав Угорщину та сусідні країни відмовитись від російських трубопроводів, які, на думку Вашингтона, використовуються, щоб зміцнити вплив Москви на Центральну та Східну Європу.

Держсекретар Помпео планує відвідати Угорщину та Польщу 13-14 лютого.

Політику Орбана часто критикують за зменшення демократії в Угорщині і репресіях проти незалежних ЗМІ. Його політику також часто оцінюють як надто поступливу до президента Росії Путіна.

В США також висловлювали розчарування після того, як Центральноєвропейський університет заявив, що він був змушений полишити країну наприкінці 2018 року під тиском.

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