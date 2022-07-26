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Росія «навмисно» намагається не допустити продукти харчування з України до найбільш нужденних – речник держдепартаменту
США вважають, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до «тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки», сказав прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс, під час брифінгу у понеділок 25 липня.
Відповідаючи на запитання журналістів, Нед Прайс сказав, що, як зазначив державний секретар Ентоні Блінкен у своїй заяві протягом вихідних, бомбардування Одеського порту було порушенням не лише тих зобов’язань, які взяла на себе Росія під час підписання угоди про розблокування порту, але і «гуманітарних зобов’язань».
«Це підтверджує, що Москва продовжує поводитися таким чином, що навмисно намагається не допустити надзвичайно потрібні продукти харчування до найбідніших людей у світі, тих, хто страждає від найгострішого браку харчової безпеки, який посилило російське вторгнення в Україну», – сказав речник держдепартаменту.
Попри ненадійність поведінки Росії, США будуть співпрацювати з партнерами по цій угоді, Україною, ООН та Туреччиною, для того, щоб забезпечити можливість вивезення зерна та добрив з українських портів, сказав Прайс. Він сказав, що США сподіваються, що перші поставки почнуться найближчими днями, оскільки Росія «відчула тиск з усього світу», зокрема під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи 20» в Індонезії, коли російській міністр Сергій Лавров покинув зустріч достроково.
Відповідаючи на інше запитання, про експорт безпосередньо російського зерна, Нед Прайс сказав, що Росія поширює «невірну інформацію або дезінформацію» про вторинні санкції, які не дозволяють їм експортувати зерно.
«Росіяни протягом останнього часу зробили кілька заяв, в контексті Росії та України, які є нічим іншим, ніж невірною інформацією, а в деяких випадках дезінформацією. Факт полягає у тому, що ми дуже ретельно створювали цей режим санкцій для того, щоб харчові продукти та добрива з Росії були вилучені з санкцій, щоб компанії по всьому світу мали впевненість у тому, що вони можуть імпортувати ці продукти, знаючи про життєво важливу роль, яку українське зерно і добрива відіграють у світі, бо Україна є житницею світу», – сказав Прайс.
Говорячи про шляхи експорту українського зерна, Прайс сказав, що США і Україна «не відкидають жодних інших варіантів експорту українського зерна».
«Відкриття українських портів у Чорному морі було б найефективнішим способом, як збільшити експорт зерна та інших продуктів харчування. Як ми говорили, там накопичилося близько 20 мільйонів тон зерна. І воно там застрягло з однієї конкретної причини - російського блокування Чорного моря, – повідомив речник Державного департаменту. – До блокади Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, а зараз вона навіть близько не наближається до цих цифр, але експорт збільшується».
Він заявив, що США готові допомогти українським партнерам з іншими варіантами – наземними шляхами експорту, про який українські партнери домовлялися з іншими країнами, але найбільш ефективним шляхом експорту залишається морський, наголосив речник держдепартаменту.
Речник ООН Фархан Гак заявив під час брифінгу для преси в понеділок, 25 липня, що ООН сподівається, що перші кораблі з зерном зможуть вийти з українських портів протягом наступних декількох днів.
У п'ятницю, 22 липня, Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море. Однак, вже наступного дня Росія обстріляла порт Одеси і таким чином поставила виконання угоди під сумнів.
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Америка передала Україні майже пів мільйона вакцин від COVID-19 – посольство США у Києві
Майже 500 000 доз вакцини проти COVID-19 передали Україні Сполучені Штати у партнерстві з COVAX, всесвітньою ініціативою, щодо розподілу вакцин проти ковіду, повідомило посольство США в Києві.
«Ми пишаємося нашою підтримкою народу України в його боротьбі з COVID-19. Сполучені Штати підтримують Україну, і цей вантаж продемонстрував, що ми непохитні у своїй відданості підтримці народу України в умовах глобальної пандемії COVID-19 в той час, як Росія веде свою неспровоковану війну, поглиблюючи цю та інші кризи в галузі охорони здоров’я та безпеки», – сказано у заяві, яку посольство публікує на своїй сторінці у Facebook.
COVAX – це всесвітня ініціатива, спрямована на справедливий доступ до вакцин проти COVID-19. Нею керує альянс вакцин GAVI, Коаліція за інновації в галузі готовності до епідемій і Всесвітньою організацією охорони здоров’я разом із ключовим партнером із доставки – ЮНІСЕФ.
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