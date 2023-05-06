CNN: Росія намагається блокувати GPS-навігацію американських систем HIMARS, але це не зменшує їхню точність - джерела у Пентагоні

Висопосадовець у Міністерстві обороні США повідомив журналістам телеканалу CNN, що російські спроби “електронної війни” проти ракетних систем HIMARS не є успішними, оскільки GPS-навігація, яку часом блокує Росія, не є єдиним способом наведення ракет.

Як інформує CNN, наразі українські сили випускають ракет стільки ж, як у середньому протягом минулих кількох тижнів. За словами джерел CNN у Пентагоні, залежно від місця та сили перешкод, ракети все ще можуть стартувати та завдавати успішного удару зі значними пошкодженнями.

На додаток до GPS-наведення ракети мають навігаційну систему, яка не є сприйнятливою до блокування та залишається точною, хоче й може мати меншу точність, ніж при наведенні за GPS-координатами, кажуть експерти.

Останніми місяцями у ЗМІ з'явилися повідомлення, що Росія все частіше перешкоджає мобільним ракетним системам американського виробництва в Україні, використовуючи електронні перешкоди. Вони мають на меті вивести з ладу системи наведення на ціль GPS і таким чином завадити ракетам влучати у задані цілі.

Утім високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS залишаються одним з найбільш ефективних видів озброєння найдальшого радіусу дії - свідчать українські, британські і американські експерти, опитані журналістами CNN у ході розстеження про російські спроби електронного блокування навігації.

Україна покладається на HIMARS і у планах щодо контрнаступу - свідчить CNN. За їхньою інформацією, Україна отримала 18 американських HIMARS, США зобов’язалися надіслати ще 20. За даними Державного департаменту США, союзники з НАТО передали ще 10 реактивних систем залпового вогню.

Водночас блокування GPS може мати вплив і на інші «розумні» боєприпаси США, такі як високоточні артилерійські снаряди Excalibur, що випускаються з гаубиць, і бомби, що скидаються з повітря - JDAM.

Американські військові також поінформували ЗМІ, що важливим у нинішніх умовах є постійне налаштування систем, щоб уникнути збоїв. А на “глушіння” з боку Росії є відповідні контрзаходи.

Як повідомляв Голос Америки, США надали Україні понад 35 мільярдів доларів безпекової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії, включно з останнім пакетом на 325 мільйонів доларів, оголошеним минулого тижня, до якого увійшли боєприпаси для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські бронебійні снаряди.