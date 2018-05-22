Росія намагається вплинути на проміжні вибори в США - посадовці попередили конгресменів

Високопосадовці адміністрації Трампа попередили Конгрес у вівторок, що Росія продовжує докладати зусиль, щоб втрутитись до виборів до Конгресу, що відбудуться в 2018 року.

У зустрічі з головою ФБР, міністром внутрішньої безпеки та директором Національної розвідувальної служби, що відбулась у вівторок, взяли участь від 40 до 50 конгресменів.

Міністр внутрішньої безпеки США Кирсчен Нільсен підтвердила репортерам своє переконання, що Росія намагається вплинути на вибори 2018 року.

«Ми бачимо, що вони продовжують проводити кампанію іноземного впливу», - наголосила Нільсен, зазначивши, однак, що свідчень того, що Росія спрямовує свої дії проти якоїсь конкретної раси наразі немає.

Нільсен також наголосила, що США спостерігають за діями інших країн, які мають можливість впливати на вибори в США, включаючи Китай та Іран. «Потрібно бути готовим», - сказала вона.

Після брифінгу конгресмен Майкл Маккол, який очолює комітет Палати представників з розвідки, заявив, що конгресменів непокоїть «не тільки Росія, але, можливі інші супротивники, які зараз починають розмірковувати над тим, як втрутитись до виборів. Ми маємо бути готові. Минулого разу нас застали зненацька», - наголосив Маккол.

Конгресмен Адам Шифф сказав пресі після брифінгу, що федеральний уряд має швидко повідомляти штати, якщо він дізнається про спроби хакерських нападів на виборчу систему. Він також підтримав створення «каналу спілкування в режимі реального часу» між розвідкою та високотехнологічними компаніями для того, щоб інформувати компанії, якщо з'являться нові докази, що Росія створює несправжні сторінки в Facebook, або провадить інші дії з метою впливу на вибори.

Для того, щоб убезпечити вибори, федеральний уряд готується спрямувати до штатів 380 мільйонів доларів на зміцнення захисту виборчої системи, повідомляє Reuters.

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