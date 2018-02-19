Росія обманює як на Олімпіаді так і в контролі над озброєннями – екс-високопосадовець Пентагону

"Маємо певні паралелі з контролем над озброєнням. Росія масштабно обманює, міжнародна спільнота засуджує обман, а потім дещо змиряється з цим. "Краще мати Росію в наметі", - говорять сивочолі. Потім Росія знову обманює".

Так прокоментував у Twitter екс-посадовець Пентагону та директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер скандал з російським спортсменом на цій Зимовій олімпіаді.

Російський спортсмен, який виграв бронзу в керлінгу на цих Зимових олімпійських іграх не пройшов попередню перевірку на допінг, що може коштувати йому медалі і кидає тінь на рішення прийняти 168 російських спортсменів а Пхьончхані.

Російським спортсменам дозволили змагатись після того, як Росію було номінально відсторонено від участі в іграх через виявлену державну підтримку допінгу під час ігор в Сочі чотири роки тому, зазначає The Guardian.

Спортсмена, який опинився в центрі скандалу на цих іграх, не було офіційно названо, але джерела підтверджують, що це - Олександр Крушельницький, в аналізах якого виявили мельдоній, зазначає видання.

Цю речовину, яка застосовується в лікуванні після серцевого нападу, було заборонено в 2016 році. До того її часто використовували російські спортсмени, включаючи Марію Шарапову, якій заборонили брати участь в змаганнях протягом 15 місяців, після того, як вона не пройшла тест під час турніру Australian Open в січні 2016 року.

Міжнародний олімпійський комітет, у відповідь на скандал, заявив: "з одного боку, надзвичайно розчаровує, коли, можливо, використовувались заборонені речовини, однак, з іншого боку, це показує ефективність антидопінгової системи на іграх, яка захищає права "чистих" спортсменів".

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