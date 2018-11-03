Росія провадить операції впливу спрямовані на військових США

Посадовці в сфері оборони та безпеки висловлюють занепокоєння тим, що Росія намагається впливати на настрої у американських збройних силах провадячи кампанію впливу в соцмережах.

Низка діючих та колишній військовослужбовців США повідомили «Голосу Америки», що Росія намагається поширювати дезінформацію серед американських військових.

Відомо про випадки, коли російські агенти у Twitter видавали з себе американських військовослужбовців. 17 жовтня Twitter оприлюднив акаунти пов’язані з російським Агентством досліджень Інтернету. Щонайменше 39 з них презентували себе як такі, що пов’язані з американськии військовими.

«Нам відомо, що це триває, - говорить Ед Вілсон, високопосадовець Пентагону, який опікується питаннями кіберстратегії. – Саме тому ми посилили пильність».

Колишній командувач Спільною робочою групою Сухопутний військ США генерал-лейтенант Пол Фанк назвав операції з впливу питанням «захисту сил». «Не важливо – це фізичні, чи іформаційні сили», - говорить Фанк.

Міністр оборони США Джим Маттіс наголошував, що не лише військові США потерпають від іноземних операцій з кібервпливу і заявляв, що військові мають уважно ставитись до спроб впливу, як і решта суспільства.

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