США починають навчання в Сирії у відповідь на військові погрози від Росії

Більше 100 американських військових взяли участь в навчаннях в Сирії в п’ятницю. Навчання стали відповіддю на військові загрози від Росії, повідомляє CNN з посиланям на посадовця США, який працює в сфері оборони.

Навчання розпочались після попередження від Росії про те, що вона планує увійти до зони на півдні Сирії, де розміщуються військові США, сказав посадовець.

«Наші сили продемонструють здатність швидко діяти, нападати на цілі за допомогою інтегрованого вогню та наземних сил», - заявив капітан Вільям Урбан, речник Центрального командування.

Навчання спрямовані на те, щоб підрозділи Росії та владного режиму в районі побачили діяльність і зрозуміли можливості США, наголошує в коментарі CNN неназваний посадовець оборонної сфери.

В четвер Росія вдруге попередила США про намір атакувати Аль-Танф. В другому поперередженні завляється, що Москва проводитиме «точні удари», говорить командувач Шон Робертсон, речник Пентагону.

Проведення ударів по району Аль-Танф, який захищають США, призведе до значної ескалації та спорадичного насильства в регіоні. Пентагон публічно оголосив про можливу загрозу від Росії , сподіваючись, що публічні заяви слугуватимуть попередженням Росії не втручатись до регіону.

«Сполучені Штати не бажають воювати з росіянами, урядом Сирії, або будь-якими групами, які можуть надавати підтримку Сирії в сирійській громадянській війні. Однак, Сполучені Штати не вагаючись вдаватимуться до необхідної та пропорційної сили на захист США, сил коаліції, або партнерів, як ми чітко продемонстрували раніше», - наголосив Робертсон.

Навчання проводяться на тлі все більш жорстких попереджень адіністрації Трампа стосовно нападу на Ідліб.

Посол США до ООН Ніккі Гейлі попередила в п’ятницю, що у випадку нападу президента Асада, Росії та Ірану на Ідліб «наслідки будуть надзвичайними».

«Сполучені Штати дуже чітко заявляють, - сказала вона на засіданні Ради Безпеки ООН, - як Росії, так і широкій міжнародній спільноті: ми розглядаємо напад на Ідліб як небезпечну ескалацію конфлікту в Сирії».

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