Нові документи свідчать: Росія веде масштабну, хоч і не вельми успішну, кампанію впливу в Африці

Росія укладає військові угоди, налагоджує відносини з лідерами та будує мережу агентів під прикриттям в 13 країнах Африки. Про це свідчать документи, доступ до яких отримало The Guardian, через аналітичну групу "Центр Досьє", яку підтримує російський опозиціонер Ходорковський в Лондоні.

Операцію впливу, як свідчать документи, очолює Євген Пригожин – олігарх близький до Путіна. Метою дій в Африці, як визначено в документах, є протидіяти впливу США а також колишнім метрополіям – Великобританії та Франції в регіоні, стримувати "прозахідні повстання".

Пригожину висунуто звинувачення у США за те, що він керував так званою "фабрикою тролів", що проводила масштабну соцмережеву кампанію з метою вплинути на американські вибори. З Пригожиним пов'язана і група "Вагнер", що постачає бойовиків до Сирії та України.

В документах перераховуються досягнення російської "Компанії" в Африці, серед яких усунення від влади прозахідних політиків у Центральноафриканській Республіці, "посилення" там збройних сил, поширення інформаційного впливу через газети та радіо.

На Мадагаскарі, йдеться в документах, новий президент Андрі Рахоеліна виграв вибори "за підтримки Компанії". Росія "випускала і поширювала найбільшу газету острова з щомісячним тиражем у 2 мільйони копій", - йдеться в документах. У Судані, росіяни створили програму економічних та політичних реформ з метою утримати при владі президента Омара аль-Башира, що включає план придушення опозиції, використання несправжніх новин для дискредитації опозиції, збільшення витрат на видавництво, щоб зменшити доступ опозиції до преси, повідомляє The Guardian.

В одному з листів, що став надбанням преси в результаті витоку інформації, Пргожин скаржиться, що президент Судану не слідує всім порадам російського радника і займає "надзвичайно обережну позицію".

Зусилля Росії зі створення зон впливу в Африці не є дуже успішними, твердить аналітик Саймон Еллісон в іншій статті для The Guardian.

Росія програє конкуренції за вплив на континенті США, які мають військові потужності на континенті, Франції, що досі активно взаємодіє зі своїми колишніми колоніями, і Китаю, який активно будує інфраструктуру в Африці та поширює свій вплив через Інститут Конфуція, стверджує Еллісон.

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