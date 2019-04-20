"Рашагейт-істерія" та "русофобія": відповідь Росії на доповідь Мюллера

Російське посольство у Вашингтоні відповіло на доповідь спецпрокурора Мюллера про втручання у вибори американського президента доповіддю про "русофобію" в США.



На сайті дипломатичного представництва викладено 120-сторінковий документ під назвою "Рашагейт-істерія: Справа про серйозну русофобію".

Доповідь розділено на теми, кожна з них складається з двох частин: «Приклади істерії» з прикладами безпідставних, на думку посольства, звинувачень проти Росії, і «Реальність», де наведені заяви МЗС Росії і публікації, які підтримують позицію російської сторони.

«Минуло майже три роки з того часу, як в американських ЗМІ з’явилися перші фальшиві новини на тему російського втручання і змови, які були вперше запущені з метою дискредитації кандидатури Дональда Трампа, а потім саботажу його діяльності на посаді, включаючи спроби стабілізувати відносини Росії і США», – йдеться в документі.

Як епіграф до доповіді обрана цитата з книги американського сенатора 1960-1970-х років Вільяма Фулбрайта, який написав, що якщо американська демократія буде зруйнована, то не росіянами чи китайцями, а самими американцями, і фрагмент прес-конференції президента Росії Володимира Путіна.

У доповіді також наголошується, що розслідування Мюллера не виявило, на думку авторів, ніяких реальних доказів на підтримку заяв про кібератаки з Москви і спроб «підірвати демократію».

18 квітня міністр юстиції США Вільям Барр заявив, що розслідування, проведене спеціальним прокурором Робертом Мюллером, виявило докази того, що Росія намагалася втрутитися в президентські вибори у США 2016 року.

Тим не менш, Барр зазначив, що розслідування не виявило доказів того, що президент США Дональд Трамп або ж члени його кампанії вступали з Росією у змову з метою реалізації втручання у вибори.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відкинув наведені в доповіді Мюллера докази, наголосивши, що в Кремлі не приймають звинувачень у втручанні.

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